Kathy Sahie, la chef pastelera que endulza a Barranquilla

Pastelería 'Just Baked by Kathy Saieh'. Foto: @justbakedbykathysaieh

En la arenosa, existe un lugar que desde el 2022 viene endulzando los días de cientos de personas. Se trata de ‘Just Baked by Kathy Saieh’ una pastelería al estilo americano creada por la chef pastelera, Kathie Saieh.

“Llevo en este mundo desde el 2011, yo vivía en Estados Unidos y me devolví a Colombia. La falta de pastelería de alta calidad en Barranquilla me llevó a decidir mi pasión. Todo lo hacía desde la casa de mi mamá y poco a poco fui creciendo, mis amigas me pedían y me volví el ‘go to person’ para mesas de matrimonio, bautizos y quinceañeros”.

La carta de Just Baked está llena de sabores. En ella se pueden encontrar desde Pavlova con dulce de leche, su postre más vendido, Pecan Pie, Chocolate- Raspberry, entre muchas otras delicias.

“El producto estrella de Just Baked, sin duda, es la Pavlova. Son tres capas de Merengue, intercaladas con dulce de leche, crema batida y fresas frescas. Ha sido nuestro postre insignia desde el día uno”.

Todos los productos de la pastelería de Kathy, son sin conservantes y con productos naturales.

“Nosotros nos enfocamos en tratar de hacer los postres con ingredientes de super alta calidad. Para mí es muy importante que si alguien se va a comer un postre, valga la pena. No utilizamos conservantes, ni saborizantes artificiales, ni masas hidrogenadas. Es 100% mantequilla Alpina, para nuestros chocolates tratamos de utilizar productos nacionales y también importados franceses. Es para nosotros importante que todo sea natural y fresco”.

Para saber mucho más sobre esta pastelería, pueden encontrarla en su página de Instagram como @justbakedbykathysaieh.