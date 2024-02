Familia de presunto ladrón pedirá millonaria indemnización

Bucaramanga

En el barrio Cristo Rey de Bucaramanga quedó registrado el momento en que dos hombres abordo de una motocicleta le hurtan sus pertenencias a una menor de edad, minutos después, uno de ellos falleció tras un disparo que habría hecho un policía.

El coronel Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga señaló que “en desarrollo de los planes preventivos, dos ciudadanos que se movilizaban en una motocicleta abordan a una ciudadana y la despejan de sus pertenencias, de inmediato se comienza el plan candado y fueron interceptados estos dos sujetos, se niegan a la señal de pare que le hacen las autoridades, por ende se hace uso de las armas legalmente establecidas por las patrullas, fue así como se neutralizan”.

Dijo también el comandante que estas personas se movilizaban en contravía, colocando en riesgo la vida de los ciudadanos que se movilizaban por el sector, uno de los presuntos delincuentes fue capturado por las autoridades mientras que el otro perdió la vida en el lugar.

Sin embargo, Lizeth Aguilar quien era la esposa de la persona que perdió la vida en este hecho aseguró que “mi esposo no es ningún delincuente como las autoridades lo quieren hacer ver, aquí tengo sus antecedentes penales y no le debe nada a la justicia, nunca ha tenido problemas con la ley, necesito que se esclarezcan los hechos y este asesinato no quede impune”.

Aseguró también que espera que haya justicia para su esposo, que se dedicaba al transporte informal, por lo que la abogada apoderada Flor Alba Cely de Vera aseguró que van a reclamar que haya una pena y aseguró que no fue un homicidio culposo sino que hay dolo e intención por lo que demandarán por $5 mil millones.