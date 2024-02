Al Oído: “Gustavo Petro está enterrando la izquierda”, dijo Mario Hernández

Según el empresario colombiano Mario Hernández, el presidente Gustavo Petro trabajó toda su vida por ser mandatario y hoy los cambios no se ven.

Así lo dijo el diseñador colombiano en una reflexión sobre temas de país en Al Oído con Catalina Suárez. Hizo un balance y una invitación para trabajar como país para generar confianza.

“Nos faltan huevos para decir la verdad de lo que está sucediendo, hay mucho silencio de los líderes, los gremios, los medios de comunicación para decir realmente cómo va el país y hacer exigencias profundas, ¿para quienes era el cambio y eso de vivir sabroso?”

En la conversación, además, Hernández asegura que tiene una preocupación después de tantas promesas del mandatario “todo va al contrario, parece que era vivir sabroso pero solo los de la izquierda, gastando y haciendo fiestas. Estoy preocupado porque, en el fondo, uno sí quisiera que acabaran con la pobreza, que trabajaran por la gente. Sin duda, si al país le va bien, a todos nos va bien”.

De otro lado, el empresario sostuvo: “el país lo hace la gente, los empresarios que generamos empleo, si no generamos trabajo no hay impuestos, si no hay impuestos no hay inversión. Pienso que se necesita un gobernante con un equipo de trabajo muy profesional y no veo ese equipo de trabajo”.

También aprovechó para enviar un mensaje al presidente Gustavo Petro “por qué no demuestra que es el presidente de los colombianos, por qué en lugar de dividir no ayuda a construir un mejor país, no puede botar esa oportunidad, el presidente está enterrando la izquierda, ya no está gobernando sino haciendo campaña”.

Para finalizar, envío un mensaje al país para que se vuelvan a escuchar conversaciones heterogéneas, que busquen el respeto entre diferentes.

“Trabajemos por un mejor país, en la educación de los niños. Mi responsabilidad es seguir apostándole a un mejor país”.

Mario Hernández es uno de los empresarios más exitosos de Colombia en el mundo, ha generado empleo y creado una de las marcas más reconocidos en el mundo por diseño, calidad e innovación. Gracias a su marca genera miles de empleo y ayuda a que muchos jóvenes puedan cumplir el sueño de estudiar y ser grandes profesionales.