Colombia guarda silencio sobre expulsión de ONU de Venezuela: ¿qué dice Pacto Histórico?

Tras la decisión del Gobierno de Nicolás Maduro de expulsar a la misión de Naciones Unidas que hacía presencia en Venezuela, distintos países del mundo han rechazado lo sucedido, sin embargo, Colombia sigue guardando silencio.

Así como no hubo pronunciamiento por la inhabilidad ordenada contra la líder de la oposición, María Corina Machado, el presidente Gustavo Petro tampoco ha expresado reacción alguna ante la expulsión del organismo del vecino país generando un enorme debate en varios sectores políticos.

El presidente del Senado, Iván Name, pidió que Petro condene la situación alertando que no decir nada significa un “silencio cómplice”.

En diálogo con La W, la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, afirmó que en efecto debe existir algún mensaje del Gobierno colombiano frente a lo que ocurre en Venezuela, pero consideró que si no se ha producido hasta el momento podría ser por las “prioridades” del país, entre otras cosas, por la interinidad en la Fiscalía General de la Nación.

“No creo que sea un silencio cómplice. Tenemos un principio y consideraciones que tenemos que tener. En este momento Venezuela es uno de los países garantes del proceso de paz con el ELN, por ejemplo. Estamos restableciendo unas relaciones que estuvieron rotas durante años y que tuvieron unos costos enormes. (…) Nosotros estamos pasando por nuestro viacrucis por la interinidad absolutamente indeseable en la Fiscalía General, por los cuestionamientos que tiene la hoy fiscal encargada Martha Mancera y aquí tenemos también unas prioridades en términos democráticos”, dijo.

La congresista también señaló que en este momento el presidente está cumpliendo una agenda internacional en Alemania y que ese podría ser otro de los motivos por los cuales no hay comentario alguno sobre la expulsión.

“Hay que cuidar las relaciones. No soy la canciller, no estoy en el gobierno y no puedo hablar como parte del gobierno porque no sé qué valoraciones estén haciendo. El presidente llegó recién a Alemania al Consejo de Seguridad Mundial y espero que por supuesto se dé un pronunciamiento en las próximas horas porque evidentemente lo que todos defendemos es el carácter lo más democrático posible, respetando las leyes que cada país ha establecido”, agregó.

Otro de los interrogantes que surgieron está relacionado con las razones por las que el jefe de Estado de Colombia ha publicado un importante número de comentarios sobre el conflicto entre Israel y Palestina, así como asuntos de otros países, mientras que en este caso no ha expresado ni una palabra respecto a Venezuela, a lo cual Pizarro respondió que se deben guardar las proporciones.

“Lo que sucede en Gaza es un genocidio en vivo y en directo, estamos hablando del asesinato de miles de personas desde que inició y en los recientes días de centenares personas y me parece que uno tiene que colocar las cosas en proporción y por supuesto tiene que haber una preocupación en términos democráticos con lo que puede suceder en distintos países y que no deseable por supuesto son expresiones sobre todo cuando hablamos de países vecinos, pero no comparemos un genocidio en vivo y en directo que estamos atendiendo todos los ciudadanos del mundo y frente a lo cual se requiere una decisión urgente”, precisó.

Finalmente, la congresista consideró que cualquier pronunciamiento del Congreso de Colombia tendrá que incluir los distintos puntos de vista de las bancadas que tienen asiento en el Legislativo, incluido el Pacto Histórico.

