“Tengo experiencia, no estamos improvisando”: director de presupuesto de MinHacienda

El nuevo director de presupuesto del Ministerio de Hacienda, Jairo Bautista, se pronunció sobre los cuestionamientos que han surgido sobre su experiencia en este asunto.

Al respecto, afirmó que “desde la consultoría he trabajado de manera consistente, no solamente en el tema del presupuesto, sino en los temas de formulación de proyectos de inversión. He pasado también por el legislativo y una función es estudiar y analizar el presupuesto”, afirmó Jairo Bautista.

“Sí, sé un poquito, tanto que me permite estar al frente de cursos muy avanzados sobre los temas presupuestales”, aseveró.

Asimismo, afirmó que su designación “blinda al Gobierno en términos del conocimiento técnico (…) no estamos improvisando, sabemos lo que hacemos y sabemos que se pueden hacer muchas mejores cosas con el presupuesto público hoy”.

Recordemos que Marcela Numa renunció a esta posición tras diferencias con Presidencia por el decreto de liquidación que tuvo que ser detallado por la cartera de Hacienda tras la polémica surgida por no especificar para cuáles obras irían 13 billones de pesos de presupuesto.