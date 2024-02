El 40% de Cartagena lleva tres días sin agua: “todavía no han llegado al daño”, alcalde

Cartagena

Tres días sin servicio de agua lleva más del 40% de Cartagena, en la ciudad el viernes 16 de febrero se identificó un daño en la infraestructura del acueducto, a la altura del barrio Ceballos, en una de las tuberías que transporta agua cruda hasta la planta de tratamiento El Bosque.

La empresa Acuacar informó que, esta red del sistema de acueducto tiene 36 pulgadas de diámetro y transporta el caudal al 40% de Cartagena donde se suspendió el servicio de agua.

El día sábado 17 de febrero la empresa informó que, continuaban trabajando ininterrumpidamente para asegurar el terreno, permitiendo así el acceso seguro de quienes están al frente de estas labores de reparación, a una profundidad aproximada de 4.5 metros.

Señalaron que por la magnitud del daño aún no se proyectaba el tiempo que se prolongue la reparación del tubo, por lo que decidieron en horas de la tarde implementar una estrategia contingente ayer sábado 17 de febrero, a partir de las 4:00 p.m., restringiendo el suministro de agua en los barrios que hasta ahora no han sido afectados por esta emergencia, para preparar y optimizar los tanques de almacenamiento a niveles adecuados de operación, garantizando así la capacidad para satisfacer la demanda en los sectores que están sin servicio durante las últimas 24 horas.

La estrategia fue implementada, pero la ciudad amaneció sin agua hoy domingo 18 de febrero.

“Las obras de intervención de un tramo de la tubería de conducción de agua cruda averiada en el barrio Ceballos han resultado complejas por las condiciones del suelo, lo cual, técnicamente, ha retrasado las labores de reparación, imposibilitando tener una dinámica más ágil. La complejidad de la reparación de la red de agua en el área se debe a su ubicación a más de 7 metros de profundidad, justo debajo de un talud de cemento en un canal que tuvo que ser demolido. La zona presenta una convergencia de varias tuberías, además de una inestabilidad del terreno que exige la implementación de un sistema de seguridad riguroso para proteger la integridad del personal que trabaja en el sitio”, informó la empresa Acuacar, conocida como Aguas de Cartagena.

La compañía siguió diciendo, “se estima que estas obras se tomarán todo el día de hoy, 18 de febrero, para su culminación y con ello comenzar de manera gradual a reactivar los bombeos de agua cruda hacia la planta de potabilización de El Bosque, que trabaja ahora solo con el 60 % de su capacidad operativa habitual”.

Ante esto el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, aseguró que ni hoy domingo, ni mañana lunes, se restablecerá el servicio. Reiteró que la ciudad está en emergencia.

El mandatario local pidió al gobernador de Bolívar, Yamil Arana, carrotanques para abastecer a los cartageneros. También solicitó ayuda al alcalde de Barranquilla.

“Hemos enviado un mensaje al gobernador a ver si en su Unidad Departamental de Gestión del Riesgo tiene carrotanques que nos preste, que nos lo pueda enviar con suministro de agua porque hay dificultades y la posibilidad de pensar por ejemplo en un servicio de carro tanques de agua desde Barranquilla. Estoy llamando ya al alcalde de Barranquilla, al sistema de emergencia de Barranquilla a ver cómo nos colabora, porque como lo he dicho el tema es claro que va para largo”, expresó el alcalde Turbay.

Aseguró, “la situación es realmente grave teníamos la información de poder restablecer el servicio en horas de la mañana de hoy, domingo 18 de febrero, y por eso vinimos a ver la parte final de esta intervención que hace Aguas de Cartagena, pero la realidad es otra. Todavía no se ha llegado al sitio del daño, no han identificado el tubo, no han llegado al sitio preciso para saber la magnitud del daño”.

“En el día de hoy, domingo, no habrá restablecimiento del agua ni el día de mañana, lunes, estamos frente a una circunstancia real de emergencia que nos coloca en una circunstancia difícil a todos los cartageneros que están hoy sin el precioso líquido. Nos pone en una dinámica de poder mandarle agua a todos los barrios de manera racionalizada, de poder aumentar el servicio de carro tanques porque vamos a necesitar llevar agua a muchos sectores de la ciudad”, explicó Turbay.

Puntualizó, “estamos en una verdadera emergencia, estamos en el punto, es muy posible que se suspenda en el área de influencia del daño el sistema educativo tanto distrital como de colegios privados”.

“Lo que hemos conversado con Aguas de Cartagena es que, es una emergencia que se puede estar superando en las primeras horas de la mañana del día martes, estamos hablando de más de 30 horas frente a una circunstancia como la que estamos viviendo hoy”, añadió el alcalde.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, señaló que tiene toda su disposición con carrotanques para atender la emergencia que vive Cartagena, “acabamos de dar instrucciones a todo nuestro equipo de la Oficina de Gestión del Riesgo de sumarse al plan de contingencia”.

Acuacar fue enfática en decir que, sigue distribuyendo agua a través de 25 carro tanques que se desplazan a los centros hospitalarios y barrios en donde la comunidad lo ha solicitado.

“Habrá atención también para el sector de restaurantes y hoteles del Centro y sector Turístico que no cuentan con el suministro de agua hoy”, dijo la empresa.