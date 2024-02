Estaré en debate académico, pero no tengo contrato en Gob. de Antioquia: Jorge I. González

Jorge Iván González, exdirector del DNP, emitió un comunicado este lunes 19 de febrero aclarando que aceptó la invitación académica alrededor de la discusión de descentralización y autonomía fiscal, promovida por el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, pero no es parte del comité promotor del referendo ni será funcionario no contratista de la Gobernación de Antioquia.

“El gobernador de Antioquia me ha invitado a participar en las discusiones alrededor del proceso de descentralización. Acepté su invitación académica, pero no soy parte del Comité promotor del referendo que busca una mayor autonomía fiscal de los departamentos. Es importante, además, aclarar que no seré funcionario, ni contratista de la Gobernación de Antioquia”, afirmó González en un comunicado.

Su mensaje se da luego de que Rendón trinó que “es un honor contar con el Dr. Jorge Iván González, exdirector de Planeación Nacional, @DNP_Colombia, en nuestro equipo para construir una propuesta sobre autonomía fiscal para las regiones. La llegada al comité promotor de un académico de esta trayectoria y nivel enriquece la discusión, llena de argumentos el debate y abre las puertas a conversaciones diversas e improbables que necesita nuestro país”.

De este modo, González afirmó que es importante poner en la discusión un proyecto de Acto Legislativo en busca de la modificación del Sistema General de Participación; las conclusiones de la Misión de Descentralización del DNP; la propuesta de regiones autonómicas; la convergencia regional, entre otras.

“Participaré gustoso en el debate académico si se abre el espacio de confluencia con todos los gobernadores”, remata en su comunicación.