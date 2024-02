Opinómetro: 69% cree que ELN usa proceso de paz para fortalecerse militarmente

En el más reciente Opinómetro realizado por Datexco Company S.A. para W Radio, los ciudadanos fueron consultados sobre distintos temas de interés nacional como la eutanasia, el suministro de medicamentos por parte de las EPS, sobre los llamados a la Corte Suprema de Justicia para elegir fiscal general y también, sobre el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional.

En primer lugar, ante el proceso de paz que lleva el Gobierno Nacional con el ELN, se le cuestionó a los colombianos si creen que el Ejército de Liberación Nacional está utilizado el proceso de paz para fortalecerse militarmente.

El 69% cree que sí lo está haciendo, el 19% que no, el 10% no sabe y el 3% no respondió. Sobre este tema, la zona en donde el ‘sí' tuvo mayor porcentaje fue la Región Oriental del país.

Otra de las cuestiones que se planteó fue el tema de la eutanasia en Colombia, el suministro de medicamentos por parte de las EPS y los llamados a la Corte Suprema de Justicia para elegir fiscal general.

Por ejemplo, sobre este último tema mencionado, se le cuestionó a los colombianos si están de acuerdo o en desacuerdo “con la presión que se viene haciendo” a la Corte Suprema de Justicia, para que elija el nuevo fiscal general de la Nación.

El 44% está de acuerdo, el 39% está en desacuerdo, el 14% no sabe y el 3% no responde.

Ficha técnica

La información de la encuesta fue recopilada entre el 14 y el 16 de febrero de 2024, con una muestra de 700 encuestas telefónicas a hombres y mujeres mayores de 18 años en las regiones del alcance del estudio:

Municipios: Bogotá, D.C. (253), Barranquilla (48), Cartagena (11), Montería (8), Santa Marta (18), Sincelejo (3), Soledad (3), Valledupar (6), Armenia (11), Bello (6), Florencia (1), Ibagué (11), Manizales (15), Medellín (73), Neiva (8), Pereira (30), Bucaramanga (57), Cúcuta (14), Facatativá (4), Floridablanca (5), Girón (7), Soacha (13), Villavicencio (15), Cali (67), Palmira (4), Pasto (6), Popayán (2) y Roldanillo (1).

En cuanto a la precisión de la medición, Datexco reveló que esta contó con un margen de error estándar relativo de estimación del 3,7% para proporciones con fenómeno de ocurrencia superior al 50% y con un nivel de confianza del 95%.