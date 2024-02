El ELN dejó en libertad al estudiante que secuestró hace dos meses en el Cauca

Después de dos meses de secuestro a manos del ELN, el estudiante de la Universidad del Cauca, Alexis Miguel Piso Fernández, fue dejado en libertad en el sur de la región caucana.

Piso Fernández fue plagiado el pasado 26 de diciembre junto con Edwin Jair Solís, familiar de Sebastián Martínez, negociador del Estado Mayor Central de las Farc, quien fue asesinado durante su cautiverio.

Más información Desbloquean vía Panamericana en el Cauca: hay acuerdos entre comunidades y el Gobierno

La estructura Manuel Vázquez Castaño entregó al estudiante a una comisión humanitaria conformada por el Cric, la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Suroccidente, la ONU y la iglesia católica, en zona rural del municipio de Bolívar.

Uno de los voceros del grupo armado al margen de la ley señaló que, “hacemos entrega de Alexis Miguel Piso, retenido por un comando guerrillero del frente Manuel Vázquez Castaño. No se le violaron sus derechos humanos, no se torturó, no hubo maltrato físico ni psicológico”.

En medio del acto de liberación, el ELN lanzó graves acusaciones contra el Ejército Nacional, afirmando que las tropas estarían usando brazaletes de grupos armados ilegales para confundir a la población civil.

Más información Comunidades vuelven a invadir predios de Smurfit Kappa en el Cauca

Entre tanto, comunidades del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, celebraron el acompañamiento comunitario en el proceso de liberación del estudiante.

El consejero mayor del Cric, Joe Sauca, explicó que en todos los escenarios debe prevalecer el respeto a la vida, a la integridad y la dignidad de las personas, más allá del conflicto armado.

Tras recibir atención médica y verificar su salud, Alexis Miguel Piso Fernández se reunió con su familia.