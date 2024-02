La otra cara de la verdad sobre Martha Mancera

W Radio habló con el abogado Juan David Bazzani, defensor de la fiscal general de la Nación encargada, Martha Yaneth Mancera, quien ha resultado salpicada en medio de las declaraciones de funcionarios del CTI que advierten que habría nexos con el narcotráfico.

Bazzani relató lo que, según él, ocurrió y como sin pruebas pretenden enlodar el nombre de una mujer que por más de 30 años ha trabajado en la Fiscalía.

Según explicó, todo empezó en el mes de marzo de 2021, cuando se conoció del asesinato del agente del CTI Mario Herrera. A raíz del crimen tanto, el exfiscal Francisco Barbosa, como Mancera, se desplazaron hasta el departamento del Cauca y participaron de las honras fúnebres.

Allí hubo una reunión informal con los otros dos agentes del CTI Pablo Bolaños y Fabio González, quien eran agentes encubiertos, para manifestarles el apoyo de la Entidad.

En la conversación dijeron que estaban participando de una misión en lugares donde no estaban autorizados a actuar en el marco de la agencia encubierta, a lo que Mancera señaló que no estaba permitido, pues la labor de agente encubierto tiene un protocolo establecido. Bazzani explicó, “eso es como si en una interceptación de comunicaciones el analista comienza a escuchar teléfonos que no están en la orden del fiscal. Eso es ilegal.”

A la actual fiscal general encargada le generó preocupación que los agentes se movilizaran en lujosas camionetas y de forma particularmente extravagante.

Todo lo anterior dio lugar a la apertura de tres investigaciones distintas:

1. Para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentó el homicidio del agente Mario Herrera y judicializar a los presuntos responsables.

2. Contra los dos agentes encubiertos por los posibles actos irregulares por fuera de las agencias encubierto. Esa quedó en manos del fiscal Daniel Hernández.

3. Contra los narcotraficantes Yeison Andrés Garzón alias ‘Perjuicio’ y Carlos Loaiza alias ‘Cocacolo’ que estaban siendo investigados por los agentes encubiertos.

Es preciso aclarar que, el fiscal Daniel Hernández, se encuentra procesado por los delitos de prevaricato por omisión y amenazas a testigo, esto por hechos relacionados con corrupción judicial dentro del caso de Odebrecht.

Dicha investigación surgió durante el periodo de Francisco Barbosa - Martha Mancera, por lo que según Bazzani, difícilmente puede aseverarse que su relación es cercana a la cúpula de la Fiscalía.

En diligencias de interrogatorios realizadas el 13 de agosto de 2021 a alias ‘Perjuicio’ y alias ‘Cocacolo’, aseguraron que eran “amigos” de los agentes de encubiertos del CTI, Pablo Bolaños y Fabio González y que trabajaban de manera conjunta en el negocio de la marihuana.

Alias ‘Perjuicio’ aseguró que conoció al integrante del CTI Fabio González por medio de un funcionario del Gaula de la Fiscalía de Pereira, que los presentó en el sector de La Cruz en Chichiná (Caldas).

Allí le propone que haga parte de la agencia encubierta para “seguir delinquiendo” con el transporte de marihuana.

Estos son algunos de los apartes del interrogatorio.

“Manifiesta el testigo que CARLOS toma contacto con FABIO GONZÁLEZ y decide presentarlo con FABIO en el sector de la Cruz del municipio de Chinchiná, quien llegó en un vehículo Mazda color rojo de placas de Medellín, donde le ofreció ser agente encubierto para seguir delinquiendo (transporte de marihuana), al día siguiente se reúne con FABIO GONZÁLEZ y MARIO FERNANDO HERRERA, para firmar unos documentos de agencia encubierta y es llevado donde un psicólogo, en la sede de fiscalía “La Arboleda” en Manizales”.

También se señala que alias ‘Perjuicio’ firmó documentos relacionados con la agencia cubierta en la misma sede de la Fiscalía en la capital del departamento de Caldas.

Desde agosto de 2021 Yeison Garzón y Carlos Loaiza relacionaron a FABIO y PABLO, como supuestos integrantes de la red de narcotraficantes.

Es por eso que hoy están procesados por varios delitos entre ellos fraude procesal, falsedad en documento, concierto para delinquir, peculado y transporte de estupefacientes.

Por este caso también está siendo investigado el fiscal 51 de la Dirección Especializada Contra el Narcotráfico, Jaime Ocampo, por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento público y concierto para delinquir.

En Buenaventura no hay director del CTI

El abogado Bazzani le dijo a W Radio que en la ciudad de Buenaventura (Valle del Cauca), no hay director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), por lo que desvirtuó que Francisco Javier Martínez Ardila, a quien han señalado de tener el alias de ‘Pacho Malo’, tiene simplemente un cargo de coordinador y, por ende, su labor consiste en organizar actividades internas en esa zona.

También aclaró que Martínez Ardila no conoció al exfiscal Barbosa ni tampoco a la actual jefe de la Fiscalía encargada.

Informe inexistente

Igualmente, negó que el agente encubierto del CTI Mario Herrera, quien fue asesinado en marzo de 2021, hubiese escrito días antes de su muerte, un informe en el que supuestamente alertó a la Fiscalía General de la Nación sobre la investigación que se adelantaba contra ‘Pacho Malo’ y su negocio del narcotráfico que llegaba a Centroamérica, Guatemala y México y en Europa, España y Francia.

W Radio conoció que el cuestionado informe que habría sido entregado al fiscal Ocampo, simplemente no aparece dentro de las pruebas en el expediente.

El pasado 6 de febrero de 2024, la fiscal 52 de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, Sindy Patricia Torres Mesa, le envió un oficio al fiscal 51 de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, Jaime Ocampo (quien está siendo procesado por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento público y concierto para delinquir y actualmente, sigue siendo fiscal activo en la seccional de Risaralda), que enviara el informe que supuestamente escribió Mario Herrera, dos días antes de morir.

“Solicito respetuosamente su apoyo en el sentido de indicar si en su despacho reposa el informe en mención de fecha 25 de marzo de 2021, suscrito por el fallecido funcionario del CTI. Mario Fernando Herrera (qepd), atendiendo que, dentro de la información que fuere allegada en el radicado de la referencia en cumplimiento a la resolución 00762 del 26 de abril de 2021, por medio de la cual el señor Fiscal General de la Nación, hace variación de unas investigaciones y se asigna especialmente el conocimiento de estas a la Fiscalía 52 - DECN, dicho informe no fue allegado. Así las cosas, requiero de carácter urgente, se informe a esta Fiscalía porque no fue enviado en el momento que se allegaron las diligencias por correo electrónico en el mes de abril del 2021 y remitirlo de manera inmediata”, a partes del oficio de la fiscal.

El fiscal Ocampo respondió a la solicitud asegurando que solo en el proceso que se adelanta en su contra, él se pronunciará sobre ese informe, es decir guardará por ahora silencio.

También dijo que revisó la información y “advierto que, por estos mismos hechos fui capturado, imputado y procesado. Actualmente, mi caso cursa en etapa de juicio ante el honorable tribunal superior de Bogotá DC y, será allí, ante mi juez natural, donde habré de pronunciarme sobre esos hechos para demostrar mi inocencia y dar las explicaciones del caso”.

Agregó que “le rugo comedidamente, se me respeten mis garantías procesales al debido proceso, presunción de inocencia y, derecho de defensa que, ostento desde que fui vinculado hasta cuando finalice el proceso con un pronunciamiento de fondo, debidamente, ejecutoriado, por parte de la judicatura”.

W Radio conoció el documento de la Fiscalía

También se conoció la respuesta del fiscal

La denuncia sin pruebas de Angélica Monsalve

La fiscal Angélica Monsalve denunció ante la Corte Suprema de Justicia a la entonces vicefiscal Martha Yaneth Mancera sin tener pruebas en su contra, por el presunto encubrimiento a funcionarios que estarían relacionados con el narcotráfico.

La denuncia se interpuso el 6 de octubre de 2023 ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a través de un correo electrónico.

En la misma aseguró que el agente del CTI Pablo Bolaños le escribió un mensaje privado a través de su cuenta oficial en la red social X, antes Twitter.

Bolaños está siendo investigado porque al parecer estaría relacionado con una red de narcotráfico y porque habría falsificado firmas para que alias ‘Perjuicio’ y alias ‘Cocacolo’, entraran a la Fiscalía bajo la figura de agentes encubiertos y poder seguir al frente del negocio de tráfico de estupefacientes.

Precisamente, en ese mensaje privado enviado a Monsalve, Bolaños le relató todo lo que ocurrió con ‘Pacho Malo’.

Sin embargo, la Corte Suprema remitió este proceso a la Fiscalía General de la Nación cinco días después por competencia, porque según la norma en el caso de la Vicefiscal, la investigación debe adelantarse por parte de un fiscal delegado ante la Corte.

Hasta el momento contra la actual fiscal general de la Nación, Martha Mancera, no hay ninguna prueba ni tampoco testigos, porque cuando se buscó a los agentes del CTI Fabio González y Pablo Bolaños, ninguno aceptó declarar, por lo que no hay denunciante tampoco.

Cabe recordar que en enero la Fiscalía archivó la investigación contra Mancera, al haber encontrado que no existió el supuesto encubrimiento a agentes del CTI relacionados con el narcotráfico.