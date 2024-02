No podemos reemplazar memoriales por asonadas: De la Calle pide respetar a la justicia

En el marco del acto de comunicación de las amnistías a 9.600 exguerrilleros de las Farc, otorgadas en 2017 y 2018, ceremonia que ocurre seis años después de la expedición de esos decretos por el Gobierno, el senador y exjefe negociador Humberto de la Calle criticó duramente los, a su juicio, comentarios desafortunados de representantes de las extintas Farc hacia la JEP.

“Yo tengo que deplorar expresiones recientes del abogado o representante de las extintas Farc, dijo que este era un tribunal antisubversivo. Me parece que debemos reaprender a respetar las Cortes. A mí me parece francamente que lo que está pasando en Colombia es muy grave”, afirmó De la Calle.

Según el congresista y hombre clave en la paz con las Farc, cualquier ciudadano puede decir que no está de acuerdo con una decisión de la justicia, pero “eso debe hacerse con decoro y con dignidad frente a los jueces”, señalando que una cosa es hacer un reclamo y otra una “asonada” contra la justicia.

“Una cosa es un reclamo y otra es una asonada. No podemos reemplazar memoriales por asonadas, esa no es una forma de respetar a la justicia y esta es una corte. Esta no es una corte secundaria, por transicional que sea hace parte y tiene la misma dignidad de todo el enjambre de las instituciones que administran justicia en Colombia”, dijo De la Calle.