Habría ‘purga’ en el Ejército tras encontrar a cuatro capitanes tomando tinto

La W pudo establecer en primicia que a raíz de una visita que tuvo a una unidad militar el segundo comandante del Ejército, el general Omar Sepúlveda, se pudo evidenciar que los subtenientes de primer año están como comandantes de las compañías de unidades especialidades, que no es habitual, ya que, según fuentes consultadas, son cargos para capitanes y mayores de la institución.

Ante esta situación, el general Sepúlveda, le contó a La W que de regreso a Bogotá se encontró en el edificio Fortaleza, sede del Ejército Nacional, a cuatro capitanes de arma tomando tinto y hablando.

Este hecho generó el malestar del oficial, quien amenazoó con una “purga” de oficiales para que vuelvan a zonas de conflicto.

“Sino es con ejemplo la gente no cree. Los capitanes vuelven a ser comandantes de compañía y no acepto nada, de hecho, en el comando de Ejército y comando general ya hablé para que me permita hacer los relevos de los capitanes”, se escucha al general.

Además, agregó: “llego yo esta semana a las 10:00 de la mañana y me encuentro a cuatro capitanes que venían de tomar tinto, todos cursitos, no señor, eso no se tiene que permitir acá, la purga va ser larga y todo el mundo tiene que ir a poner al frente sus capacidades al servicio de la fuerza”.

Una de las fuentes consultadas por la W, ante esta advertencia del general Sepúlveda dijo: “parece que los capitanes solo pueden estar en el área patrullando. En todos los grados se cumplen ciclos y si ya patrulló pues puede desempeñar labores logísticas en el comando del Ejército”.