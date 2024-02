Inició litigio con Sea Search Armada por derechos patrimoniales de Galeón San José

Cartagena

Desde Cartagena, la directora general de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Paula Robledo Silva, anunció que, el litigio arbitral con Sea Search Armada por los derechos patrimoniales del Galeón San José acaba de iniciar formalmente.

La funcionaria del Gobierno Nacional aseguró que hay una amenaza real y latente que enfrenta el país, una amenaza jurídica.

“El camino de la defensa de nuestro Galeón San José no será un camino fácil y desde el punto de vista jurídico tampoco lo será, porque el riesgo jurídico proviene de un viejo conocido nuestro Sea Search Armada esta vez con un reclamo de USD $10.000 millones, correspondiente a lo que ellos llaman el 50% del tesoro del Galeón San José”, expresó Paula Robledo Silva

Añadió, “hago hincapié, ellos llaman porque no es el tesoro del Galeón San José, es nuestro patrimonio cultural; hemos repelido las amenazas y los reclamos de estos caza tesoros en las Cortes del Distrito de Washington, incluso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

“Ahora nos corresponde defender nuestro patrimonio cultural en el contexto de un complejo arbitraje de inversión, iniciado en el marco del tratado de promoción comercial entre Colombia y Estados Unidos”, indicó Robledo Silva.

El 19 de diciembre del año 2022 Colombia recibió una notificación de arbitraje presentada por Sea Search Armada, alegando ser la presunta receptora de derechos tras el presunto descubrimiento del Galeón San José en el año 1982 y el también presunto reconocimiento de un 50% de aquellos elementos del Galeón.

La Agencia Nacional Jurídica del Estado desarrolló una estrategia jurídica tendiente a eliminar la amenaza, solicitó al tribunal el rechazo de la demanda de Sea Search Armada, exponiendo su frivolidad, con el fin de que el tribunal la rechazara sin estudiar el mérito y su contenido.

“La Agencia conocía las dificultades de que una estrategia jurídica tan agresiva prosperara, no podíamos dejar de hacerlo porque teníamos el deber de generar todas las estrategias jurídicas posibles para defender nuestro patrimonio cultura (...) el proceso como tal, el proceso arbitral donde se reclaman los derechos patrimoniales por parte de Sea Search Armada ha empezado apenas con esta decisión del tribunal”, sostuvo la directora general de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

Puntualizó, “esto nos genera una alerta que como Estado tenemos que atender de manera coordinada el sector cultura, el sector justicia, el sector defensa y todos los que hacemos parte de esa mesa de trabajo de la defensa de nuestro patrimonio cultural”.

“No hemos perdido nada, el estado colombiano no ha perdido nada y Sea Search Armada no se ha fortalecido en lo más mino, simplemente agotamos una etapa inicial de todo proceso arbitral”, enfatizó la directora Paula Robledo Silva.

Paula Robledo Silva le hizo saber al país que asume el compromiso de defender el patrimonio y el Galeón con nuevos y mejores argumentos jurídicos, con estrategias diseñadas de manera más coordinada entre todas las entidades responsables de atender este proyecto y con un liderazgo verdaderamente asertivo.