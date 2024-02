Así están extorsionando disidencias de las Farc a la población en Caquetá

La W conoció audios que están en poder de las autoridades en donde se oye a Alias ‘Fabián Prado’, reemplazo de Alias ‘Tornillo’, cabecilla de las disidencias de las Farc, reuniendo las comunidades y extorsionando a todo los comerciantes, ganaderos y contratistas en Doncello y Puerto Rico, en el departamento de Caquetá.

Según información de inteligencia, reúnen a las víctimas en el área rural de los municipios de Puerto Rico; San Vicente del Caguán; Milán; Montañita; Cartagena del Chairá; Solita; Solano, en Caquetá, causan constreñimiento y realizan las exigencia económicas.

En uno de los audios que están en poder de La W se oye cómo ‘Fabian’ intimida a uno de los habitantes de estas zonas del país: “Esa área me pertenece, a la Rodrigo Cadete; entonces mi viejo, usted tiene que cuadrar conmigo, con Fabián”.

“Le voy a mandar una notificación para que haga presencia y cuadremos, como gente socialista que somos, solucionar eso de una vez, esas cosas que van a hacer ahí es área mía entonces le voy a hacer llegar una notificación para decirle qué día se acerque y a dónde, porque yo ya sé que usted firmó, entonces la idea es que llegue mi viejo”.

En otro de los audios se oye cómo alias ‘Fabián’ cita a la población a una reunión. “Los citó a una reunión el día martes, todo el barrio me hace asistencia, todo el barrio en general, en excepción de los señores de edad que no puedan andar o enfermos o mujeres que estén enfermas o embarazo, el resto todo el mundo me asiste y voy a mandar a poner cuidado quién viene o quién no viene”.

Tras la alerta de la ciudadanía sobre presuntas amenazas de grupos armados organizados por el control ilegal del territorio, y luego de un consejo de seguridad, se ordenó el envío de Fuerzas Especiales terrestres y fluviales a la zona.

Con tropas de la División de Fuerzas Especiales del Ejército Nacional, así como unidades de la Armada de Colombia y aeronaves de la Fuerzas Aeroespacial, las Fuerzas Militares, fortalecieron el dispositivo de seguridad en los departamentos de Caquetá y Putumayo.

Más de 100 hombres de las Fuerzas Especiales estarán desplegados en puntos estratégicos para contrarrestar y neutralizar cualquier acción contra la seguridad y el bienestar de la población. Así mismo, la Infantería de Marina tendrá botes artillados que navegarán los afluentes viales y realizarán monitoreo y control a las embarcaciones que por allí surcan.