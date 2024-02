Olga Tañón, Don Omar y Chayanne hablan para La W desde Premio Lo Nuestro

La edición de 2024 de Premio Lo Nuestro comenzó este jueves con una colorida alfombra de color magenta, en la que las estrellas de la música latina desfilaron sus mejores galas, en una combinación de atuendos de alta costura y diseños latinos.

Karol G se coronó como la reina de Premio Lo Nuestro (PLN) de 2024, al ganar nueve galardones, en una noche en la que Maluma, el más nominado, empató con Peso Pluma, Carin León y Shakira con cuatro galardones cada uno.

Así mismo, Olga Tañón, Don Omar y Chayanne hablaron para los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre sus sensaciones del evento y también sobre su carrera musical.

Olga Tañón

“Bien contenta. Mi papá, que está en el cielo, me enseñó una frase: ‘aprende siempre y que no se te olvide nunca dar las gracias’; eso es lo que le doy tanto a la cadena Univision y a los fanáticos que después de 38 años de carrera me siguen considerando”.

Don Omar

Don Omar habló sobre su nuevo Tour y lo que se puede esperar: “Cuando comenzamos a hacer la preparación del show buscábamos información con Spotify y las plataformas, buscamos qué música era la que más se había escuchado de Don Omar en las pasadas dos décadas y terminamos con playlist de alrededor de 45 piezas que creo que musicalmente, desde arreglos musicales, bailarines y efectos especiales en tarima, es la mejor gira que he puesto en mucho tiempo”.

Chayanne

“La mentalidad es desde chiquito, es algo que te enseñan tus padres, tus abuelos; las tradiciones. Sabes que vas a crecer desde el tropiezo, tienes que seguir delante. No es carece sino saber levantarse. Todos esos pensamientos positivos es lo que me ha motivado”.

Escuche las entrevistas completas a continuación: