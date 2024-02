Ejército responde a denuncia de W Radio sobre extorsión de disidencias Farc en Caquetá

Luego de que W Radio revelara audios que están en poder de las autoridades en donde se oye a alias ‘Fabián Prado’, cabecilla de las disidencias de las Farc, reuniendo las comunidades y extorsionando a la población en Doncello y Puerto Rico, Caquetá, el comandante de la Sexta División del Ejército Nacional, Valdimir Nossa, dio a conocer que están haciendo las autoridades antes la grave situación denunciada.

El general señaló: “estamos haciendo operaciones conjuntas con la Policía, con el Gaula de Caquetá y de Huila. Hemos capturado 33 personas por extorsión, dentro de los cuales está el cabecilla financiero de la Teófilo Forero, alias ‘John Tiempos’, de la Segunda Marquetalia. De igual manera alias ‘Cristian’ y alias ‘Cachorro’, cabecilla de los Comandos de Frontera. También incautamos material de guerra”.

Además, dijo que, “estamos protegiendo a la población. En Huila fue dado de muerte un sujeto que estaba en extorsión y la liberación de una persona, estamos actuando (...) estamos con puestos de control, reuniones con líderes y gremios, para incentivar la denuncia y poder judicializar”.

De igual forma, el general confirmó que en Caquetá y Putumayo se está registrando también una guerra territorial entre los grupos armados, por el control de las rutas del narcotráfico y de la minería ilegal.

“La Segunda Marquetalia con los Comandos de Frontera y el Estado Mayor Central con la Carolina Ramírez, en esa disputa por el territorio por los corredores, esos delitos en lo que va corrido del año hemos interceptado más de 2.5 toneladas de marihuana y 500 kilogramos de pasta de base de coca”.

Según información de inteligencia, reúnen a las víctimas en el área rural de los municipios de Puerto Rico, San Vicente del Caguán, Milán, Montañita, Cartagena del Chairá, Solita, Solano en Caquetá, causan constreñimiento y realizan las exigencias económicas.

En uno de los audios que están en poder de La W se oye cómo ‘Fabian’ intimida a uno de los habitantes de estas zonas del país: “Esa área me pertenece, a la Rodrigo Cadete; entonces mi viejo, usted tiene que cuadrar conmigo, con ‘Fabián’”.

“Le voy a mandar una notificación para que haga presencia y cuadremos, como gente socialista que somos, solucionar eso de una vez, esas cosas que van a hacer ahí es área mía entonces le voy a hacer llegar una notificación para decirle qué día se acerque y a dónde, porque yo ya sé que usted firmó, entonces la idea es que llegue mi viejo”.

En otro de los audios se oye cómo alias ‘Fabián’ cita a la población a una reunión. “Los citó a una reunión el día martes, todo el barrio me hace asistencia, todo el barrio en general, en excepción de los señores de edad que no puedan andar o enfermos o mujeres que estén enfermas o embarazo, el resto todo el mundo me asiste y voy a mandar a poner cuidado quién viene o quién no viene”.

Tras la alerta de la ciudadanía sobre presuntas amenazas de grupos armados organizados por el control ilegal del territorio, y luego de un consejo de seguridad, se ordenó el envío de Fuerzas Especiales terrestres y fluviales a la zona.