Si Ucrania cae, quién sabe qué planes locos tenga Rusia: embajador de Polonia en Colombia

Pawel Wozny, embajador de Polonia en Colombia, pasó por los micrófonos de W Fin De Semana para hablar de los dos años del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania tras la invasión ordenada por Vladimir Putin.

Para el embajador polaco es vital el apoyo de Estados Unidos para que Ucrania siga manteniendo su defensa ante Rusia.

“Nos preocupa mucho (el estancamiento del apoyo de EE.UU. a Ucrania). Justamente, nuestro ministro está en visita en Estados Unidos y dirigió un llamado a los congresistas norteamericanos para apoyar los esfuerzos de Ucrania que se defiende heroicamente ante la agresión brutal de Rusia”, comentó.

“El apoyo de EEUU es crucial para que Ucrania siga defendiendo su soberanía. Sin embargo, hay otros aliados de Ucrania como la Unión Europea o Polonia”, añadió.

Si Rusia gana, ¿el Orden mundial en riesgo?

“Me temo que sí. No podemos permitir que Rusia gane la guerra. Esta no es la primea invasión de Rusia, hubo otra en 2008 a Georgia”, explicó.

De esta manera, mencionó que es crucial detener el avance ruso porque “si Ucrania cae, quién sabe qué puede pasar, qué planes locos tiene el gobierno ruso”.

¿Qué hace falta para el fin de la guerra?

El embajador Wozny mencionó que desde el punto de vista militar “es necesario que Ucrania obtenga más artillería de largo alcance, equipos modernos para combatir los drones y los aviones, recibir más apoyo aéreo como los F16″. No obstante, también comentó que es crucial que se siga con las sanciones a Rusia.

Se le debe quitar el suministro militar a Rusia.

Quitar los flujos financieros para que Putin pueda seguir financiando la guerra.

Sanciones deben demostrar al gobierno ruso que el costo de la guerra será muy alto para ellos.

Finalmente, aclaró que, si el presidente Putin decide retirar las tropas de forma incondicional, “la guerra acaba mañana mismo”.