“No me equivoqué”: concejal Julián Forero sobre caso de ‘¿usted no sabe quién soy yo?’

El pasado miércoles 21 de febrero, en horas de la noche, el concejal Julián Forero, quien es conocido en el gremio de los motociclistas como ‘Fuchi’, protagonizó un nuevo presunto caso de “¿usted no sabe quién soy yo?” por el aparente abuso de la Policía Metropolitana de Bogotá a la hora de realizar un procedimiento de seguridad.

Según un video del episodio, que se viralizó en redes sociales, Forero, junto con otros tres moteros y su escolta, fueron detenidos presuntamente de forma irregular por un patrullero de la Policía cuando transitaban por la avenida 68 tras haber participado en una actividad con motociclistas.

Es preciso recordar que Forero ganó notoriedad en las elecciones regionales del 29 de octubre de 2023, cuando fue elegido concejal de Bogotá al lograr más de 69,000 sufragios y convertirse en el más votado del país.

En diálogo con W Fin de Semana, Forero se pronunció sobre el episodio y aseguró que hubo irregularidades en el procedimiento de la Policía. Según aseguró, fue el patrullero de la Policía quien fue grosero con ellos desde el principio.

“El patrullero me pidió la cédula tres veces, eso no se ve en el video (y) sintió que el procedimiento no estaba bien hecho (...) soy un ser humano, llevaba detenido una hora sin que pasara nada”, afirmó.

Sobre su respuesta hacia el uniformado, la cual ha sido objeto de críticas en redes sociales por ser calificada como un nuevo caso de “¿usted no sabe quién soy yo?”, Forero insistió en que no cometió ninguna irregularidad.

“¿Por qué tengo que soportar las mentiras, el maltrato y el abuso de la Policía? (…) al final me impusieron un comparendo de un millón de pesos por abuso de autoridad. Él (el patrullero) me exige que me dirija a él con respeto (…) la gente votó por mí para defender sus derechos y yo me presento como lo que soy: un concejal”, agregó.

En ese sentido, el concejal reafirmó que no cometió ninguna irregularidad ni tiene que disculparse con la Policía: “Alterarse hace parte de una emoción humana (…) yo estaba quieto en mi moto, cuando me dijeron que parara, paré. ¿Por qué tiene que lanzarme la mano a quitarme las llaves de mi moto?”.

