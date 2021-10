El “usted no sabe quién soy yo” del gobernador de Putumayo

W Radio conoció una entrevista hecha por una trabajadora de la Gobernación de Putumayo que denunció haber sido objeto de intimidación y acoso laboral por parte del gobernador Buanerges Rosero Peña.

Janneth Mora denunció que mientras Rosero se encontraba suspendido del cargo de gobernador, ella ordenó hacerles un seguimiento exhaustivo a recursos de proyectos firmados por la Gobernación.

Relata que el 8 de septiembre de 2021, cuando el gobernador regresa a su cargo, es citada al despacho de la Gobernación, donde fue objeto de intimidación por parte de Rosero.

Según la denunciante, el mandatario la tomó del brazo y le pidió que lo reconociera como gobernador.

En el relato, la mujer asegura que el gobernador la amenazó con interponer acciones legales en su contra si seguía hablando mal de él. También le dijo: “Usted no sabe quién soy yo, usted no me conoce”.

Mora asegura que estas amenazas se dan por haber investigado los dineros que se desembolsaron para el proyecto de mejoramiento del comando de Policía y el tema de las recompensas de la Gobernación.

Además, denuncia que, hasta la fecha, no les han pagado el sueldo a todos los contratistas que trabajaron con el gobernador encargado mientras Rosero se encontraba suspendido.