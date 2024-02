Hombre que habría transportado al sicario del Parque de la 93 fue enviado a la cárcel

El juez 61 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá envió a la cárcel a Jean Carlo Bermúdez Camargo, el hombre que, según la investigación de la Fiscalía, condujo la motocicleta en la que se movilizó el sicario que asesinó a Hernán Roberto Franco Charry, en la mañana del pasado 21 de febrero en cercanías al Parque de la Calle 93, en el norte de Bogotá.

El juez acogió la solicitud que hizo la delegada de la Fiscalía sobre la gravedad de dejar libre a quien habría participado de la planeación y ejecución del homicidio.

Según dijo la fiscal, este crimen fue premeditado, “este hecho fue supremamente estudiado, obsérvese como este ataque se comete en aproximadamente 12 segundos, esto quiere decir que estaba todo planeado, estudiado, estaba todo planeado milimétricamente”.

Señaló que, la motocicleta que condujo y con la que se habría presentado el crimen tenía los números del motor y de la placa, falsos, “se revela también el número original, por lo cual fue posible ubicar una denuncia, el hurto de esa motocicleta fue por hechos ocurridos el 18 de diciembre del 2023 en el municipio de Bello, Antioquia”. También expresó que el procesado no tiene salvoconducto para portar armas de fuego y que lo único que detuvo su fuga del lugar del crimen fue precisamente que la motocicleta no funcionara.

Jean Carlo Bermúdez Camargo fue capturado en situación de flagrancia, al intentar escapar del lugar.

Cabe recordar que, la semana pasada se declaró inocente de los delitos de homicidio agravado, receptación y fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, que le fueron imputados por la Fiscalía.

“No señor juez, yo no acepto los cargos que me fueron imputados”, dijo Bermúdez Camargo.

Este hombre aparece en los videos de las cámaras de seguridad que registraron los momentos en los que corrió para subirse a una motocicleta, tratando de escapar de la zona del Parque de la calle 93, segundos después de que el sicario asesinara a Hernán Roberto Franco Charry, hermano del exdirector de la Dian, Óscar Franco.

“El 21 de febrero del 2024 el patrullero se encontraba realizando labores de patrullaje en la carrera 11 con calle 93 cuando es abordado por un señor que le Indicó que en la carrera 13 con calle 93, al final del Parque de la 93 de la ciudad de Bogotá, había unas personas realizando disparos, al llegar a este lugar observó una motocicleta blanca tirada en vía pública y la ciudadanía manifestó que los hombres que dispararon salieron huyendo hacia la calle 94″, explicó la delegada de la Fiscalía.