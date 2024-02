Al Oído: alerta por migración de lagartos a Colombia, ¿aceitarán ‘Petroreformas’?

El cóctel cancelado al que vendrían Roy Barreras, embajador en Reino Unido; Guillermo Reyes, embajador en Suecia; Alfonso Prada, embajador en Francia, y Guillermo Rivera, embajador en Brasil tiene a muchos bastante consternados. Pero los que más están molestos en indignados son nuestros embajadores que, aunque intentan justificar hicieron un viaje innecesario.

Vamos con un paréntesis: Lagartear es exaltar o esperar el tiempo necesario para hablar con alguien con el fin de alcanzar alguna gracia o de que este medie para ese logro. Esa gracia puede ser una invitación, un favor, el reconocimiento social, un empleo en fin un objetivo y el lagarto político es un sujeto que está en todas partes. Regresemos a la realidad después de esta aclaración.

Esos viajes que salen del presupuesto de la nación, es decir, son pagados por los impuestos de todos son de interés nacional, pero momento ellos no son lagartos.

Me dice el embajador Roy Barreras al oído, es tan fácil denigrar al llamar lagartos y tan difícil corregir al decir reuniones de trabajo necesarias, habría bastado con preguntar. Viajáremos por eventos que requieren debida preparación. Pero esta es la mejor parte, especial atención: “Viajaríamos en distintas fechas, pero coincidimos en la invitación al Congreso Nacional de Alcaldes para explicar cooperación internacional, así que decidimos coincidir la misma semana para además saludar en la noche, en horas no hábiles y a nuestro costo a muchos amigos que por la distancia no vemos...”

Ufff descanse al leer su mensaje, la verdad es que a todos nos deja muy tranquilos que embajadores viajen al Congreso Nacional de Alcaldes y participen en asuntos de la política interna del país especialmente porque tiene mucho que ver el cargo de embajador con los alcaldes. Así que decidí hacerle caso al embajador y primero preguntar.

¿Acaso quieren pavimentar la candidatura a la presidencia de Roy Barreras? Ya nos dijeron que son cuatro asuntos a los que vienen, pero ¿cuál es el trasfondo de la verdadera agenda? Dice el embajador Roy, que en las noches en horas no hábiles de su bolsillo cosa que agradecemos saludara amigos que por la distancia no ve, ¿esos amigos de causalidad serán congresistas? ¿Y de causalidad aprovecharán para ayudar a que aprueben la reforma a la salud? ¿Acaso esa es la verdadera misión?

Bueno, veremos cómo incide esta importante visita de embajadores a reuniones que pudieron ser un Mail. Acá hay una agenda con misión oculta y esta se llama reforma a la salud.

Las cosas por su nombre, no olvide tener cuidado, hay alerta por migración de lagartos a Colombia.