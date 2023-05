Roy Barreras tiene nuevo puesto: es el nuevo embajador ante Reino Unido

Después de su salida del Congreso, mucho se había especulado sobre el futuro político de Roy Barreras. Incluso, se había hablado de una posible candidatura a la Alcaldía de Bogotá.

Sin embargo, este 16 de mayo, Sigue La W pudo confirmar que Roy Barreras tiene un nuevo cargo: fue designado como embajador de Colombia ante Reino Unido.

Cabe recordar que, el pasado 4 de mayo, el Consejo de Estado anuló la elección de Barreras como senador de la República para el periodo 2022-2026, al concluir que incurrió en doble militancia.

De esta forma, con ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas, se determinó que el entonces presidente del Congreso incumplió su deber constitucional de renunciar a su curul 12 meses antes de la fecha de inscripciones para las elecciones de Congreso periodo 2022-2026 antes de presentarse por otra colectividad.

De acuerdo con un análisis de las normas constitucionales, la Sección Quinta del Consejo de Estado determinó que, en la búsqueda de fortalecimiento del sistema de bancadas y los miembros de los partidos, Barreras debía renunciar a su curul en el plazo constitucionalmente establecido.

Tras conocerse esta decisión, el hoy exsenador se pronunció a través de su cuenta de Twitter:

Caído en combate. Los fallos de la justicia se respetan aunque resulten a mi parecer injustos. Seguiré cumpliendo mi deber hasta tanto sea notificado. Interpondré inmediatamente una tutela para restablecer el derecho de mis electores. Anticiparon mi retiro médico anunciado hace… — Roy Barreras (@RoyBarreras) May 5, 2023

“Caído en combate”, escribió Barreras, agregando que “los fallos de la justicia se respetan aunque resulten, a mi parecer, injustos. Seguiré cumpliendo mi deber hasta tanto sea notificado”.

El actual congresista anunció en ese mismo mensaje que interpondrá una tutela para “restablecer el derecho” de sus electores: “Anticiparon mi retiro médico anunciado hace seis meses unos días. Regresaré. Colombia seguirá contando conmigo”.

Sobre su salida, el exsenador aseguró en La W que una de las consecuencias paradójicas de este fallo es que “se da como si nunca me hubieran elegido”.

Barreras agregó: “Yo no conozco bien estos temas, pero para tener doble militancia hay que militar en dos partidos y cuando a usted lo expulsan de uno por decisión de ese partido, quiere decir que ya no milita allí y en ningún otro, por lo tanto, no habría doble militancia”, añadió.

Escuche esta noticia en Sigue La W: