Colombianos murieron tras ser arrollados por carro fantasma en México

Bucaramanga

Una verdadera tragedia están viviendo dos familias oriundas del municipio de Girón en Santander luego de enterarse de la muerte de Iván Leonardo Ardila Caballero, de 32 años, y además de Camilo Campos Ramírez, de 31 años. Estos dos jóvenes, al parecer perdieron la vida tras ser arrollados por un vehículo fantasma en México, cuando intentaban cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

Presidente está equivocado, soy hombre leal: José Antonio Salazar, secretario Cancillería

Estos dos hombres, según cuenta Ana Cristina Ardila, la hermana de uno de ellos, emprendieron la travesía por el Darién el pasado 12 de enero y después de sufrir un accidente en el trayecto y ya estar lesionados; llegaron a México para cruzar la frontera con Estados Unidos y justo en ese momento tal parece fueron accidentados por un carro fantasma.

No sé si se ha roto o no: José Antonio Salazar sobre confianza con Álvaro Leyva

“Ellos se fueron por el Darién caminando y en México migración los devolvió porque iban llegando a Ciudad de México. La idea era cruzar a Estados Unidos por el sueño americano. Llevaban una semana allí, acababan de entrar al país. No se sabe nada porque no nos hemos podido comunicar con la Fiscalía en México”, comentó la hermana del hombre de 32 años.

Petro firmó el decreto que declara insubsistente al secretario general de la Cancillería

Quien agregó que recibieron unas fotos de los cuerpos y fue así que los identificaron después de no saber nada de ellos por más de 24 horas.

“Nos indicaron que fue un auto fantasma. No se sabe cómo fue, no hay responsable, no hay cámaras ni evidencia. Los dos se conocían desde pequeños, de toda la vida. Emprendieron este camino y lastimosamente se fueron del mundo los dos”.

Los familiares señalaron que una organización internacional se comunicó con algunos conocidos para identificar los cuerpos y desde ese momento no han conseguido más información sobre los santandereanos.

“En México hay mafias y personas peligrosas que no respetan a los migrantes. Estuvimos solicitando en la alcaldía de Girón y la gobernación las gestiones necesarias para tratar con la Cancillería para pedir apoyo. No podemos dejarlos allá”, agregó Ardila Caballero.

Iván Leonardo no tenía esposa, ni hijos. Vivía en el barrio Riveras del Río y trabajaba en oficios varios en Girón. Camilo Andrés era mototaxista y vivía en Villas de los Caballeros en el mismo municipio.