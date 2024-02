Me he dedicado a respetar a ley: Salazar luego de ser declarado insubsistente por Petro

En los micrófonos de W Radio, el hoy insubsistente secretario General de la Cancillería, José Antonio Salazar habló sobre la controversia que ha generado la decisión de adjudicar el contrato para la elaboración de pasaportes a Thomas Greg & Sons pese a que ya había líos jurídicos que, incluso, tienen suspendido al canciller Álvaro Leyva.

Señalamientos del presidente Gustavo Petro

En primer lugar, Salazar se refirió a los señalamientos que hizo el presidente Gustavo Petro al declararlo insubsistente y en calificarlo como traidor.

“El señor presidente está equivocado, soy un hombre leal. El presidente está mal informado de sus personas alrededor, soy una persona leal, me he dedicado a respetar la ley en todo sentido y no solo en este, sino en muchos casos”, dijo Salazar.

Por otra parte, se refirió al primer proceso licitatorio y a las conversaciones que tuvo con el canciller suspendido, Álvaro Leyva para que modificaron los pliegos de licitación.

“Existió en muchas oportunidades. El proceso de licitación se inició en diciembre del año 2022. Cuando tomé posesión del contrato ya estaba vencido. Desde mayo empezaron los intereses manifiestos y la Presidencia, a través de la Secretaría Jurídica, empezaron a hacer un seguimiento a todo el proceso licitatorio. Se respondieron todas las observaciones”, dijo el funcionario insubsistente.

También, hizo un recuento de las reuniones que hubo con antelación con representantes de la Presidencia para cumplir con los ordenamientos del presidente Gustavo Petro en los que exigía que hubiera oportunidad para todos los oferentes.

“Hubo una reunión convocada por el secretario Jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández, y 25 personas; había varias personas, hasta gente del Ministerio de Transporte y entre otros. Se hicieron muchas observaciones se tomaron notas y se ajustaron los pliegos que los hace un comité asesor. Los pliegos se publicaron cuando hubo autorización de la secretaría jurídica de la Presidencia”, puntualizó.

Inmediatamente, Salazar se refirió a lo que ocurrió en medio de la publicación de los pliegos que al parecer no tuvieron las modificaciones indicadas y que solo favorecían a Thomas Greg & Sons.

“De esa reunión hay registros, hay trazabilidad de esa reunión llegó al Ministerio un mensaje suscrito por el delegado que había dejado el doctor Vladimir Fernández que decía que se podía publicar los pliegos definitivos. Se dio orden a la funcionaria que publicara los pliegos definitivos, esa funcionaria publicó los pliegos sin la modificación cuando me doy cuenta la requiero hace los ajustes en el Secop y se hacen las modificaciones y procedo a retirar la funcionaria y a trasladarla a otro menester a pesar de que dijo que era un error humano”, agregó Salazar.

De igual forma, Salazar también habló de una serie de cuestionamientos que surgieron, ya que, aunque en la Presidencia hicieron todo el acompañamiento de todo lo que sucedió, la responsabilidad terminó siendo suya.

“Al secretario de Transparencia Andrés Idárraga le dije empezamos de nuevo o que hacemos y él me dijo: no vale la pena empezar porque vamos a llegar a lo mismo. Al otro día Idárraga dijo a los medios que el proceso estaba mal llevado y dicen que estaba pasando esa situación porque Idárraga quería estar en la terna para el proceso de ser fiscal”, puntualizó.

Salazar insistió, en que el comité evaluador fue quien recomendó adjudicar y justo allí Leyva asumió todo el proceso de licitación. También, Salazar habló de su reunión de más de 40 años con el canciller Leyva.

“Yo trabajé en la campaña de Belisario Betancur y ahí lo conocí en 1978 lo recibí en Leticia con el candidato Belisario y soy amigo desde esa época. Yo no sé si la amistad se ha roto o no, pero yo he cumplido con la ley. El pleito es el definitivo y no se puede modificar y obliga a las partes”, añadió.

También, el secretario se refirió a las conversaciones que tuvo con Leyva una vez se iban a tomar las decisiones de urgencia manifiesta y declarar desierta la licitación.

“El pliego es definitivo no se puede modificar porque obliga todas las partes. La entidad contratante no es culpable que uno tenga la planta y otros no los pliegos obligatorios”, puntualizó.

El alto funcionario aseveró que, indicó a Leyva que no había que declarar desierta la licitación y que siempre mantuvo su opinión. Pero no podía intervenir en la posición de Leyva que tiene sus posiciones de constitucionalista.

Además, Salazar negó haberse reunido con algún oferente en Paris, Francia para beneficiarlo con sus decisiones, tal y como se había denunciado por otros funcionarios.

“Yo no he ido por allá ni conozco ni Francia ni Paris ni sé nada de esa historia”, agregó.

Relación con Luis Gilberto Murillo, canciller encargado

Por último, Salazar habló de su relación con el hoy canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, a quien también le puso su posición sobre el proceso de licitación.

“A mí no me han pedido la renuncia yo hablé con el canciller, Murillo dio la orden de cancelar el proceso que se estaba adelantando. Yo le dije que solo lo suspendan y lo único que me manifiestan Murillo es que él era partidario de conciliar, pero yo sabía que el Presidente no iba a admitir una conciliación. Me pongo a buscar a una solución porque sé que el canciller Murillo me va a sacar, él llegó a quedarse. Murilllo, el canciller me va a sacar y yo veo que él llegó fue a quedarse. Él llegó a quedarse porque si es embajador encargado pues no pide la renuncia a los funcionarios que necesitan el trabajo para subsistir. Presentí cuando él llegó pidiendo renuncias a otros funcionarios y pensé que no me iba a escapar de esas renuncias”, puntualizó.

Por último, aseguró que hoy presentará pruebas ante el Tribunal a entregar un escrito para que acepte que hay un acto administrativo que revocó y que fue demandado y por lo tanto ese proceso con Thomas Greg & Sons se terminó y también irá a la Procuraduría para que entienda que cesadas las causas que determinaron la suspensión Leyva se pueda restablecer en su cargo.