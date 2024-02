Concejal denuncia que Personero saliente dejó contratos ‘amarrados’ en Bucaramanga.

Bucaramanga

Este primero de marzo toma posesión Hernando Villamizar como nuevo personero de Bucaramanga, sin embargo, en las últimas horas el concejal Jorge Flórez denunció que el personero saliente, Daniel Arenas, se gastó ya todo el presupuesto del 2024 en contratos de prestación de servicios.

“La denuncia es que el personero en menos de dos meses se gastó todo el presupuesto del 2024, contratando 106 CPS, uno va a las oficinas y están vacías, pero él hizo un carrusel de contratos de prestación de servicios”, señaló el concejal Flórez.

Aseguró que lo que se va a ver ahora en la Personería es que Villamizar, cuando entre en funciones, estará con el presupuesto para contratar el personal ya ejecutado. Por esto, rechaza que estas instituciones “se manejen de esta manera politiquera”.

A su turno, el personero saliente Daniel Arenas se pronunció por estas denuncias que hizo el concejal y señaló que es una persona abierta a la crítica y respeta las posiciones de los cabildantes, sin embargo, enfatiza en que “hay un inconveniente con el concejal Flórez porque tiene un interés directo en el resultado del presupuesto en la personería”.

Además, dijo que él siempre ha tratado de ser una persona responsable con el presupuesto y que como terminan funciones el 29 de febrero, estableció un plan de acción para que la entidad no dejara de funcionar. “Se le olvida al concejal Flórez que yo mencioné el sábado en el concejo que me reuní con el personero entrante y con él pudimos hacer un empalme en donde él me pidió un personal de confianza el cual le fue contratado”, puntualizó Arenas.