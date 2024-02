Moisés Cetré no tiene ética ni conocimiento para ser rector de la UNAL: defensora de DDHH

En los últimos días, estudiantes de la Universidad Nacional han denunciado que dos candidatos a la rectoría de la institución tienen antecedentes de acoso sexual y violencia, algo que va en contra de los estatutos.

En diálogo con Sigue La W, la profesora y antropóloga Mónica Godoy, quien además es maestra en estudios de género y defensora de los derechos humanos de víctimas de violencias sexuales y de género en la Universidad Nacional, aseguró que los casos de acoso sexual en contra el profesor Moisés Cetré aunque fueron archivados, no quiere decir que no hayan sucedido.

Godoy explica que la Corte Constitucional pidió en su momento a la Universidad Nacional reformar sus estatutos en pro de los principios de protección de derechos humanos de las mujeres, porque quedó en evidencia que al interior de la institución no existe una ruta de investigación equitativa y que, por el contrario, se privilegian los temas corporativos.

La experta en género reitera que los cuestionamientos en contra del profesor Cetré vienen desde hace 20 años, desde que estaba en la Universidad Industrial de Santander, donde, según informa, hubo serios cuestionamientos por comportamientos sexuales por parte del docente.

Explica además que el profesor Cetré intimida a las estudiantes que se le enfrentan y lo denuncian, acusándolas y diciéndoles que las va a llevar ante las autoridades: “por eso hoy las estudiantes no están denunciando”.

Sigue La W también conversó con el candidato Moisés Cetré, quien negó todas las acusaciones en su contra y, en un tono despectivo, aseguró que esos hechos ya fueron archivados justamente porque “ahí no hubo nada”.

Frente a las acusaciones de la profesora Godoy, quien aseguro que él no tiene la ética necesaria para ejercer como rector de la UNAL, él aseguró que es una acusación racista y que denunciará a la experta ante las autoridades competentes.

Hace unas semanas en la edición impresa de Revista Semana, la periodista Diana Giraldo reveló que ella también fue víctima de acoso por parte del profesor Cetré cuando dictaba Economía en la UIS.

Testimonio de Diana Giraldo

Apartado de edición impresa de Revista Semana:

Moisés Cetré fue mi profesor de Economía en la UIS. Él era el decano de Economía y yo estudiaba Derecho. Debía ser tal vez el año 1998. En una clase cualquiera, Cetré leyó la lista de quienes debíamos acercarnos a su oficina porque íbamos perdiendo la materia. Me nombró. ¿Yo?

Fui a su oficina. –¿Cómo así que voy mal? –le pregunté.

–Es que usted tiene tres ceros en tres quices –respondió.

–¿Pero cómo voy a tener tres ceros, si yo solo he faltado a una clase? –le reclamé.

–Es que en esa clase le pregunté tres veces –me respondió.

No era la única. Laura Prieto, mi compañera, estaba en la misma situación. Decidimos poner en conocimiento del decano de Derecho lo que pasaba. No recuerdo exactamente lo que hablamos, pero sí que él dijo que pondría en conocimiento de una instancia superior lo que ocurría. “Pidan recalificación en todo”, fue su consejo.

Terminando el semestre, en una época en la que no existían celulares, recibí una llamada en mi casa. Era el profesor Moisés Cetré. Quería contarme que tenía mi examen final en sus manos y, según él, había respondido todo mal. Eso significaba para mí no solo perder la materia, sino perder mi cum laude y la beca por rendimiento académico que tenía.

“Pero podemos hablar a ver qué podemos hacer para levantar esa nota”, me dijo Cetré. Me citó en el Café Converso, un lugar muy popular en la Bucaramanga de los noventa. Me llené de valor: “Profesor, póngame la nota que considere, yo sé que no perdí este examen. Y si lo pierdo, voy a pedir recalificación”. Sabía que tenía el respaldo de mi decano; sabía que lo que pretendía era algo más.

Nunca más volví a hablar con el profesor. Pasé la materia y sostuve mi cum laude.

Vea la entrevista en Sigue La W: