Recursos están ahí, Gobierno pone problema para no cumplir: exsecretario de Cancillería

Luego de que el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, asegurara que el ahora exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, no tenía competencia para adjudicar el contrato de pasaportes, Salazar aseguró en Sigue La W que los recursos estaban y que se está creando un problema inexistente para no cumplir con la norma.

“Me apresuraron la entrega y ya me sacaron de la Cancillería. Es una incongruencia enorme la que está expresando el canciller Murillo al indicar que verbalmente me pidió la renuncia y al mismo tiempo, el mismo día, la misma fecha, me expide la Resolución 1344 del 23 de febrero, donde no solo me ratifica como representante legal del Fondo Rotatorio del Ministerio sino que, explícitamente, en el artículo 4 de esa resolución me concede todas las facultades para resolver los asuntos jurídicos, administrativos y contractuales que estuvieran pendientes. Al recibir yo esa facultad, procedo a actuar”, reveló el exfuncionario.

Al ser consultado sobre el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), y saber si existía el documento y el dinero para que se pudiera firmar el contrato con Thomas Greg & Sons para los pasaportes, Salazar contestó:

“Al ordenar restablecer una situación que se había presentado y disponer que el contrato sea adjudicado, en esa misma Resolución, el artículo 4 dispone que la Oficina Administrativa del Ministerio adelantara las diligencias correspondientes para el restablecimiento de las reservas presupuestales, estas son un requisito de ejecución de acuerdo con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, pero sin embargo tomé la precaución de disponer que, por la decisión administrativa, adelantaran las gestiones internas que tienen que hacer para esos temas presupuestales, pero el mismo lunes le ordenaron a la dirección administrativa no continuar haciendo los trámites que yo ya había empezado a hacer”.

Salazar insistió en que los recursos estaban

“Los recursos están en el Ministerio con un objeto contractual que es exactamente igual al procedimiento de licitación que están tratando de adelantar. Están adelantando un procedimiento para una licitación que ya no tiene sentido el objeto ni es una necesidad. El ministro había ordenado terminarla, ahí están los recursos y son los que se liberan de la liquidación anticipada de un contrato que fue suscrito como urgencia manifiesta y que se termina anticipadamente (...) basta hacer un trámite interno que hace la Dirección Administrativa del Ministerio y cumple la resolución que yo expedí, pero como eso lo torpedearon, así como me sacaron de la comunicación del usuario del Secop, entonces están poniendo un problema que no tienen, para no dar cumplimiento”.

“Las reservas presupuestales son un requisito que debe cumplir la entidad contratante y no el contratista, es una carga que no se puede trasladar (…) En la resolución eso fue lo que hice, restablecer las cosas a su estado natural, entonces, en un proceso que están tratando de adelantar que apenas está en la etapa preparatoria de estudio de mercado y de resolución de observaciones, está la plata para una licitación que ya no se requiere, que ya no se necesita, no pueden continuar con ese procedimiento. Al sacarme a mí atropelladamente de Cancillería, no le permitieron a la Dirección Administrativa hacer las diligencias que tiene que hacer, eso tiene una claridad absoluta”.

¿Por qué el canciller encargado dijo que no fue consultado?

Salazar aseguró que Luis Gilberto Murillo se contradice, pues él mismo le había dado competencias para actuar.

“Yo tenía la competencia como representante del Fondo Rotatorio del Ministerio. Cuando uno es funcionario público y le abren unas competencias, tiene que ejercerlas a plenitud y eso fue lo que hice (…) Él se está contradiciendo porque él, el 22 de mayo firmó la resolución 1344 y me ratificó en las facultades y expresamente en el artículo 4 de forma muy específica me dijo que quedaba facultado para atender todos los asuntos jurídicos, presupuestales, administrativos y contractuales que estuvieran pendientes y tomar las decisiones que tomé, están buscando problemas donde no existen”, aseguró.

Salazar agregó que fue sacado atropelladamente de la Cancillería por haber actuado conforme a la ley.

“Me sacó precipitadamente la doctora Paola, que es la persona que me reemplaza, ella inclusive actuó el lunes de esa manera atropellada, esa sí es constitutiva de ilicitud penal, ella no tenía cargo público y es la persona que está asesorando al ministro, no sé bien cuál es su situación, ella empezó a dar las órdenes de que me bloquearan en el usuario del Secop, de que no hicieran las comunicaciones a la Procuraduría y de que no adelantaran las diligencias administrativas que está obligada la entidad a adelantar, porque esa carga no se la puede trasladar al contratista”, afirmó José Antonio Salazar.

