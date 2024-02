Parlamento venezolano presentó 25 propuestas de fecha para elección presidencial

Jorge Rodríguez, jefe negociador de la delegación del Gobierno y presidente de la Asamblea Nacional venezolana, sentenció este miércoles 28 de febrero que el acuerdo firmado por distintos actores de la sociedad -152 personas, según dijo- sustituye al acuerdo de Barbados firmado con la oposición congregada en la Plataforma Unitaria.

“Desde mi punto de vista, este acuerdo es el desarrollo del acuerdo de Barbados y lo sustituye porque lo más puede lo menos (…) están aquí todas las fechas de todas las propuestas”, dijo ante una pregunta de W Radio.

Recientemente, las delegaciones del Gobierno y la oposición se reunieron en Caracas con representantes de Noruega, país mediador, y allí la oposición insistió en que la elección debía ser en diciembre de 2024, argumentando la “tradición democrática” de Venezuela en que la fecha se debía discutir en la mesa de negociación.

De hecho, la Plataforma Unitaria indicó que no participaba en estos encuentros convocados por el Parlamento.

Rodríguez no habló de una fecha en específico para la elección presidencial. Por el contrario, mencionó que hay 27 propuestas que van desde finales de marzo hasta el 8 de diciembre. Sin embargo, según un documento al que tuvo acceso W Radio, se habla de 25 fechas y propuestas que van desde el 13 de abril hasta el 8 de diciembre.

Se espera que este viernes 1 de marzo entreguen estas propuestas al CNE, ente que, según dijo Rodríguez, es el que establecerá el cronograma electoral, además, dejó abierta la posibilidad de seguir discutiendo propuestas aunque se consignen las 27 ya planteadas.

Extraoficialmente se pudo conocer que se espera que el Poder Electoral anuncie el cronograma antes de que termine marzo.

El jefe negociador del Gobierno también se refirió al voto en el exterior, señalando que en países como Estados Unidos o Argentina sería imposible. En el primero porque no hay relaciones diplomáticas y en el segundo indicó: “¿cómo vota un venezolano en Argentina si nosotros mandamos el material electoral, y el loco ese, el psicótico que es el presidente Argentina, se lo roba? No hay forma de que se garantice que ese psicótico no va a hacer algo así. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo podemos?”.

“Tú me preguntas, ¿cómo votarán las personas de Estados Unidos? No pueden. ¿Cómo?, si no hay representación consular, si no se nos permite tener representación en los Estados Unidos”, dijo Rodríguez a otra pregunta de W Radio donde también insistió en que las sedes diplomáticas venezolanas están bajo custodia de la administración de Joe Biden desde que cesó el gobierno interino liderado por Juan Guaidó.

Asimismo, Rodríguez habló de la posibilidad de financiamiento a los partidos políticos que participen en la elección así como la regulación de redes sociales en el marco de la campaña electoral.

En cuanto a la observación electoral, Rodríguez habló de “misiones de acompañamiento técnicas” e insistió en que deben ser “imparciales”.

A la fecha no se ha dado un pronunciamiento de la Plataforma Unitaria.