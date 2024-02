Presidente de la 78 Asamblea de ONU pide diálogos de paz entre Israel y grupo Hamás

Presidente de la 78 Asamblea General de la ONU, Dennis Francis. (Photo by Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images) / Pacific Press

El presidente de la 78 Asamblea General de la ONU, Dennis Francis, pidió este jueves 29 de febrero a Israel y al grupo islamista Hamás que se muestren “abiertos y dispuestos” a un proceso político de diálogo que vislumbre “el camino hacia una solución duradera” de la guerra en la Franja de Gaza.

“La paz nunca se hace en la guerra. La paz se hace en la paz, alrededor de la mesa, a través del diálogo, a través de la creación de confianza”, afirmó Francis en una rueda de prensa durante la VI Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente (UNEA-6), que se celebra en Nairobi desde el pasado lunes 26 de febrero hasta este viernes.

El diplomático de Trinidad y Tobago, tras subrayar la importancia de “evitar más derramamiento de sangre, dolor y sufrimiento”, aseguró que espera que las partes “directamente implicadas” en el conflicto “se muestren abiertos y dispuestos a un proceso político de diálogo que pueda abrir el camino hacia una solución duradera”.

“La guerra debe terminar (...). Porque lo que está ocurriendo es una ofensa al espíritu humano y a la dignidad humana. Provoca una gran inquietud y angustia entre la gente”, lamentó.

Al ser preguntado sobre qué posibilidades hay de adoptar medidas que acaben con la guerra, Francis aseguró: “La guerra es una decisión, es una decisión humana. Y, por tanto, no es difícil detener la guerra. Los que están haciendo la guerra pueden, en un momento iluminado, decidir: vale, la paramos”.

“Pararla no significa rendirse. No significa anular el derecho legítimo del pueblo israelí a vivir en paz y seguridad. No significa nada de eso. Significa simplemente no arriesgarse a que las personas que viven en Gaza sigan perdiendo su dignidad humana”, matizó.

El presidente también recalcó la importancia de que se abra “el suministro de ayuda humanitaria y apoyo a la población de Gaza”.

La ONU, señaló, tiene dos objetivos: “Uno, detener el derramamiento de sangre y el sufrimiento. Y dos, avanzar con decisión hacia un proceso de paz que perdure”.

Y la “única forma creíble de abordar de manera decisiva y definitiva esta cuestión”, destacó, es a través de “la solución de los dos Estados”.

La guerra entre Israel y Hamás estalló el 7 de octubre tras un ataque del grupo islamista que se saldó con 1.200 muertos en territorio israelí y la toma como rehenes de al menos 240 personas.

Desde entonces, la ofensiva militar israelí sobre Gaza ha causado más de 30.000 muertes confirmadas entre palestinos y al menos 70.400 heridos, de los cuales el 70 % son mujeres y niños.

Se calcula que unas 8.000 personas están sepultadas y muertas bajo escombros de edificios destruidos, en un paisaje de devastación sin precedentes que, según expertos, no se veía prácticamente desde la II Guerra Mundial (1939-1945).