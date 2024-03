Excomandante de FAC alertó consecuencias tras suspender compra de armas a Israel

Aviones Kfir de Colombia. (Foto: Juan Barreto / AFP via Getty Images)

El pasado 28 de febrero, el presidente Gustavo Petro aseguró que Benjamín Netanyahu está “cometiendo un genocidio” en Palestina tras conocerse el asesinato de más de 100 personas que buscaban comida, por lo que anunció que Colombia dejará de comprar armamento a Israel.

En diálogo con La W, el general (r) Guillermo León, el excomandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), explicó las implicaciones que tendría esta decisión en las capacidades de las Fuerzas Militares colombianas.

León señaló que resulta importante que el Gobierno haga una claridad sobre la decisión de lo anunciado por el presidente Petro: “Habría que empezar a decir es cuál es el alcance del anuncio del señor presidente (…) si esta suspensión en la compra de armamento afectará a los contratos que ya estaban en curso o si va a ser a partir de hoy”.

De esta forma, sobre si la decisión cubre la compra de armamento, significaría “perder un proveedor idóneo y confiable con buenas capacidades técnicas que pueda proporcionar a las instituciones elementos para su misión”. No obstante, aunque se suspendería un proveedor importante, “habría otros alternos”.

Por otro lado, el general alertó que esta decisión también tendría implicaciones sobre los aviones K- Fir de la Fuerza Aeroespacial: “Si este anuncio incluye lo que está en curso, ya tendría una afectación de mucho más impacto porque tenemos unos contratos que ya están caminando y se están desarrollando. El impacto sería mayor para los temas de seguridad y defensa. Por eso hay que hacer claridad, el impacto en los Kfir sería casi inmediato”.

También aseguró que hay contratos de mantenimiento de flujo y repuestos, así como de reparaciones, que se efectúan con empresas israelíes. Por lo tanto, añadió, “una flota que empieza a salir del servicio entraría rápidamente a quedar en tierra por no tener el soporte necesario para su operación”.

En ese sentido, indicó que ya se estaría hablando de “una afectación directa para la defensa del país”.

Por eso, insistió en la importancia de que el Gobierno precise a qué se está refiriendo: si está hablando de contratos nuevos o de compras a futuro.

“Toca ver qué pasa con la contraparte: si puede tomar una acción de no continuar lo que está en curso. El efecto sería gravísimo: para los fusiles se fabrican en Indumil bajo una patente en los cañones de Israel, significaría que no se podrían seguir fabricando y no se cumpliría con contratos que ya están firmados para proveer de estos fusiles a otros países y otras fuerzas”.

Incluso, el general (r) León afirmó que también se afectaría la dotación para la Policía Nacional y Fuerzas Militares.

En cuanto a posibles negocios con otros países para reemplazar a Israel, el general (r) señaló que es necesario tener en cuenta que, cuando se habla de reemplazar a un proveedor en temas de capacidades militares, no es tan sencillo hacer la transición.

“Es más complejo por la tecnología. Un traslado a otra tecnología significa una transfusión más prolongada. En el caso de Rusia, no es un proveedor que tenga la disponibilidad para entregar armamento, dado el conflicto con Ucrania. La tecnología China tiene una filosofía distinta que significa unos tiempos de fabricación adicionales al tiempo de entrenamiento y familiarización de los operadores de ese armamento; no son tiempos rápidos”, concluyó.