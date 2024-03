“Me tiene indignada”: Martha Peralta sobre escándalo de carrotanques para La Guajira

Tras la salida de Olmedo López de la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en medio de un sonado escándalo de presunta corrupción con el contrato para la compra de carrotanques para el agua de La Guajira, La W consultó a la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, sobre el manejo que ha dado el presidente Gustavo Petro al caso, ocurrido en su departamento.

La congresista se declaró “indignada” por lo sucedido y afirmó que, pese a apoyar al actual Gobierno y ser parte de su coalición, no comparte lo sucedido.

“Eso es lo que me tiene indignada, eso es lo que no justifico; que en el Gobierno del que soy parte y que tiene toda la voluntad, en cabeza de Gustavo Petro, sus funcionarios no entiendan que buscamos soluciones profundas para la problemática que tiene el departamento, no pañitos de agua tibia, no contratos que revisen si les deja ganancia o no, porque están jugando con la vida de los niños, con la vida de las mamás, con las vidas del pueblo Wayuú”, precisó.

Asimismo, la presidenta del partido Mais cuestionó que los habitantes principalmente del municipio de Uribia hayan votado por congresistas como Carlos Andrés Trujillo, senador antioqueño del Partido Conservador, quien ha salido mencionado en el caso como uno de los aliados políticos del exdirector Olmedo López.

“Sé que (Trujillo) sacó aquí una votación donde prácticamente no hubo uribiero que no supiera votar, porque sacó más de 20.000 votos y eso es lo que nosotros le reclamamos también a los guajiros. ¿Por qué siguen eligiendo personas de otro departamento si aquí hay suficiente capacidad y liderazgo?”, dijo.

En ese sentido, Peralta también cuestionó que sean personas que en su criterio no conocen los problemas de La Guajira quienes asuman la coordinación de temas como la solución a la falta de agua que padecen las comunidades.

“Yo lamento toda esta situación en mi departamento porque es el valerse de la necesidad, del hambre, de la sed, de la pobreza y de la muerte de muchos niños que padecen hoy la falta de agua en sus comunidades. No hay justificación para que eso pase en el departamento de La Guajira. Sé que cuando vino al departamento de La Guajira no conocía el departamento, porque eso también tenemos que empezarlo a revisar. Yo siempre he reclamado y reivindicado que al departamento de La Guajira no manden cachaco a la loca porque no van a conocer cuál es la realidad de aquí”, agregó.

Por último, la senadora pidió a los organismos de control actuar rápidamente para encontrar a los responsables de los sobrecostos y otras anomalías que se habrían registrado en la compra de 40 carrotanques, como quedó en evidencia en la investigación liderada por la periodista Paula Bolívar, de Sigue La W.