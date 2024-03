Aplazan proceso de adjudicación para la segunda línea del Metro de Bogotá hasta diciembre

Bogotá

La empresa Metro de Bogotá anunció una nueva modificación en las fechas para la licitación de la segunda línea del metro, generando un retraso de cuatro meses en la determinación de la compañía encargada de llevar a cabo el proyecto, que conectará las localidades de Chapinero hasta Suba.

Según un documento conocido por La W, la licitación, inicialmente programada para culminar en agosto de este año, ha experimentado cambios en sus parámetros. Ahora, se otorgará un plazo adicional para que las empresas oferentes revisen a fondo el proyecto, con la intención de anunciar al ganador en diciembre y dar inicio a la construcción del metro.

En el documento se destaca un fragmento que establece las condiciones para los oferentes: “con la sola presentación de la oferta se entenderá que el oferente acepta todas y cada una de las cláusulas incluidas en la minuta del contrato...”. Además, se especifica que las ofertas deben ser entregadas personalmente o a través de representantes, ya sea en formato impreso con una copia o en medio digital.

Estas modificaciones se producen un mes después de que el concejal del Centro Democrático Daniel Briceño revelara una carta del Banco Interamericano de Desarrollo dirigida a la administración de la exalcaldesa Claudia López. En el documento, se advierte sobre un posible conflicto de intereses entre tres empresas precalificadas para la licitación, todas propiedad de la misma empresa estatal china.

Las empresas CRRC (Hong Kong) Co LIMITED SUCURSAL COLOMBIA, CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LIMITED y CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION INTERNATIONAL INVESTMENT CO. LTD pertenecen a diferentes consorcios de la misma compañía estatal china. Según el concejal Briceño, esto podría significar que el mismo oferente participa tres veces en el proceso licitatorio.

La administración de la exalcaldesa Claudia López desmintió la información sobre una presunta solicitud de mantener en reserva las alertas del BID. Aseguraron que fue la entidad financiera internacional la que solicitó inicialmente dejar el proceso bajo reserva hasta obtener resultados de las investigaciones.

La administración anterior asegura que el comité evaluador verificó cada solicitud y el cumplimiento de los requisitos, incluyendo la ausencia de conflicto de intereses y la elegibilidad según normativas nacionales e internacionales.

También confirmaron que las entidades propiedad del Gobierno cumplen con las condiciones establecidas en el documento de precalificación, y resaltaron que no han sido excluidas según la ley colombiana o resoluciones de las Naciones Unidas.