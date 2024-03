Canciller (e) Murillo no asistirá al debate en el Congreso sobre licitación de pasaportes

Por medio de una carta, el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, se excusó por no poder asistir al debate citado por la Comisión Segunda del Senado para discutir el tema de la licitación de pasaportes en el país.

El alto funcionario aseguró que por cuestiones de agenda es imposible asistir a este llamado.

“En atención a la proposición relacionada en el asunto, mediante la cual se me convoca a debate de control político el martes 5 de marzo de 2024 y de acuerdo con la conversación sostenida con usted y el senador Mauricio Giraldo, citante del debate en mención, de forma respetuosa me permito trasmitir mis más sinceras excusas, toda vez que me encuentro atendiendo otra citación en la Cámara de Representes y luego debo asistir a la reunión con el Director de la Oficina de Drogas de la Casa Blanca, Rahul Gupta”, dice en la carta.

En ese sentido, pide que se reprograme la citación para la próxima semana.

“Por lo anterior, mucho sabría agradecer que sea aceptada la presente excusa y la reprogramación para el próximo miércoles 13 de marzo de 2024 a fin de poder absolver las dudas de los señores senadores de la Comisión Segunda sobre el asunto de referencia”, puntualizó.