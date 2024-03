Colombiano cumple una semana desaparecido en Guadalajara, México

Desde el pasado 29 de febrero, el colombiano Lucas Alexander Muñoz Restrepo se encuentra desaparecido en Guadalajara, México.

A propósito de esto, su madre, Doris Restrepo, habló en W Radio.

“Hace ocho días no se nada de mi hijo, no contesta el celular, no se reporta con nadie, estamos preocupados”, asegura Restrepo.

Lucas es hijo de Brances Muñoz Mosquera, conocido como alias ‘Tyson’, quien fue abatido por las fuerzas policiales el 28 de octubre de 1992 por su presunta vinculación con el Cartel de Medellín en su facción de sicarios, y además, sobrino de Dandeny Muñoz Mosquera, conocida como ‘La Kika’, quien permanece detenida en Estados Unidos.

Es de notar que Muñoz Restrepo no tiene relación con el mundo delictivo, por lo que su mamá asegura que no es probable que los hechos se den por una venganza. “Cuando pasó lo de su papá él estaba muy joven y para evitar precisamente esto, yo preferí que él se fuera con su familia (...) siempre nos hemos mantenido al margen de todos esos temas”.

Si conoce algún dato sobre el paradero de Lucas, puede contactarnos.