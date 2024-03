Chris Froome abandona la Tirreno Adriático por una rotura de escafoides

El británico Chris Froome (Israel Premier Tech), cuatro veces ganador del Tour, 2 de la Vuelta y 1 del Giro, ha abandonado con rotura de escafoides la Tirreno Adriático, cuya quinta etapa se disputa este viernes entre Torricella Sicura y Valle Castellana.

La formación del Israel-Premier Tech anunció la retirada del ciclista de origen keniano, de 38 años, quien sufrió una caída en la segunda etapa de la “carrera de los dos mares” que finalmente desveló una fractura.

“Después de una caída durante la etapa 2 de la Tirreno-Adriático, Chris Froome fue sometido a una radiografía de la muñeca izquierda que no reveló una fractura. Aunque logró correr las etapas 3 y 4, Chris se sometió a una radiografía avanzada después de la etapa 4, donde una resonancia magnética confirmó una fractura de escafoides. Chris regresará a casa para ver a un especialista y determinar si será necesaria la cirugía y diseñar un plan de tratamiento y recuperación”, señala un comunicado del equipo.

Por su parte, Froome, resignado, ya piensa en volver a la competición lo antes posible.

“Confirmé anoche que me fracturé el escafoides en la etapa 2, por lo que no continuaré hoy. Estoy de regreso a casa para operarme. No puedo tomar un descanso”, señaló el ciclista en sus redes sociales.