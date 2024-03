“No tengo conflicto de interés”: Cielo Rusinque sobre caso de vehículos de la UNP

En diálogo con W Fin de Semana, Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, se refirió a la orden de suspender inmediatamente los acuerdos anticompetitivos en procesos de contratación de vehículos blindados de la Unidad Nacional de Protección (UNP), así como de cesar los “comportamientos que pongan en peligro la vida y la integridad de personas en condiciones críticas de seguridad”.

De esta forma, la SIC impuso medidas cautelares contra las siguientes empresas: Neostar Seguridad de Colombia Ltda., G M W Security Rent A Car Ltda., Blinsecurity de Colombia Ltda., Vehículos Blindados de Colombia Limitada, Alliance Security Rent Car Ltda., M.I. Blindajes Ltda., Vector Ltda. Alquiler de Vehículos Blindados, Nacional Rent Car Ltda. y Arrendadora De Vehículos Blindados - Armati Ltda.

Al respecto, Rusinque advirtió que las medidas están basadas en una denuncia formulada por la UNP contra todos los proponentes que participaron en los procesos de selección para el arrendamiento de vehículos blindados.

“Se hizo un estudio riguroso de los procesos de contratación adelantados desde 2017. Con base en el material probatorio que encontramos, se da cuenta de la comisión de conductas que podrían ser constitutivas de actos restrictivos de la competencia”, explicó, asegurando que la entidad basó su decisión en las pruebas allegadas.

Entre las pruebas que conocieron, Rusinque precisó que la primera de ellas es que se venían repartiendo sistemáticamente 90 zonas en las que fueron divididos los procesos de selección, para “lograr presentarse como únicos proponentes y así poder ser adjudicatarios sin enfrentar una competencia e imposibilitando a la UNP para poder obtener mejores condiciones de contratación”.

El segundo hecho irregular que se detectó fue que las empresas habrían desarrollado vías de hecho con el propósito de “forzar a los otros miembros del acuerdo a mantenerse en la ejecución de estas conductas ilegales”. Incluso, agregó Rusinque, se habrían desactivado, de manera remota, los vehículos blindados empleados para la prestación de servicios, con lo que se habría puesto en peligro a la vida de las personas.

Ante la posibilidad de que una de estas empresas pueda demandar al considerar que no hay una investigación ni una formulación de cargos en su contra, Rusinque expresó: “Esta es una medida provisional que se toma de manera urgente para evitar la consolidación de comportamientos de los cuales se tiene un material probatorio”.

Por otra parte, sobre si la presunta cercanía entre Rusinque y el director de la UNP, Augusto Rodríguez, podría constituir un impedimento para la funcionaria en relación con este caso, la superindustria aseguró:

“No habría ninguna razón para declararme impedida ni tengo ningún conflicto de interés. Sería un exabrupto pensar que, por ser parte de un Gobierno, todos los funcionarios perderían competencia para actuar (…) no tengo conflicto de interés con estas empresas ni algún interés particular o algo que impida que yo pueda asumir este caso”.