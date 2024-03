Caso pirámide ganadera: envían a la cárcel a Felipe Rocha

La juez 79 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá envió a la cárcel a Felipe Miguel Rocha Medina, quien sería el cerebro de la pirámide ganadera que afectó a la élite colombiana.

Durante su extensa intervención, la juez calificó de sorprendente y hábil la manera en la que el procesado utilizó a las víctimas y cómo además tenía las cuentas de cada uno de los “socios ganaderos”, como los llamaba.

También aseguró que existen elementos claros y contundentes que permiten considerar la inferencia razonable de autoría y participación de Rocha Medina, en la comisión del delito de estafa agravada en modalidad masa.

La juez destacó los casos de algunas víctimas entre ellos Alberto y Juliana Montoya, que invirtieron en el primer lote y aunque solo pidieron tres millones, se les consignaron en su momento, generó mayor seguridad para seguir confiando en Rocha Medina.

También destacó que hubo afectados que desde 2015 tuvieron permanente ganancias.

“Es más, al aportar esos dineros que ellos (víctimas) solicitaban, creaba en ellos tanta confianza que decían: -no, no me entregue la inversión, sigamos, continuemos reinvirtiendo y reinvirtiendo-”, afirmó la juez.

También señaló que Rocha Medina mantuvo en el error a Blanca Cecilia Londoño y a la familia Montoya.

“Por eso le llama la atención a esta funcionaria el caso específico de la señora Blanca, desde el 2015 mantenerla en ese error y en el caso de los señores Montoya pues ni que decir son cifras elevadísimas, astronómicas, donde también les decía (Rocha Medina): - sigamos invirtiendo con la esperanza de verdad de lograr obtener una ganancia de ese negocio espléndido de ese negocio tan rentable que se proponía”.

La habilidad de Felipe Rocha

La juez, durante su intervención, aseguró que en medio del inexiste negocio del ganado se evidenció la habilidad de Felipe Rocha Medina.

“Lo digo con respeto, pero si se advierte la habilidad que en el caso particular del señor Felipe Páez, quien dice: -yo no invertí hasta que yo no hablé con el señor Felipe (Rocha Medina), porque pues yo soy conocedor de negocios y los de mi familia”, dice la juez que leyó algunos de los apartes de las declaraciones que entregaron las víctimas a la Fiscalía.

La funcionaria judicial además continuó leyendo las declaraciones de Páez, quien dijo: -a mí si no me sonaba que un negocio de esa categoría, de esa envergadura, nos pudiera dar tantas ganancias”, continuó asegurando la juez que, pese a ello, Felipe Rocha Medina, “logró convencerlo a tal punto que también allí la supuesta defraudación fue bastante importante (...)”

La confianza sumada, al parecer, al desconocimiento que tenían los supuestos inversionistas de todo el negocio de ganado, fue una combinación desafortunada y por qué también se llega a esta conclusión”.

Recordó que Fondo Nacional del Ganado (Fedegan) entregó a la Fiscalía “sobre el análisis de los acuerdos privados que firmaban las partes convencidas de que estaban haciendo un negocio fantástico”.

Precisamente, en ese concepto se advirtió que acerca de las irregularidades que se presentaban en el mismo.

También se advierte que nunca se le dijo a los afectados de qué clase de animales se trataba el negocio de ganado, qué tipo de raza, las condiciones en las que se estaba haciendo el engorde, los terrenos.

“Nada de eso, la gente partida de la base de la confianza de que era el conocido de mi amigo, el amigo del exesposo”.