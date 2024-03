Colchones Paraíso y Muebles y Accesorios, a liquidación: denuncian que siguen vendiendo

La W conoció en primicia que Colchones Paraíso y Muebles y Accesorios entraron a liquidación por orden de la Superintendencia de Sociedades debido al incumplimiento de los pagos a los acreedores, es decir, a quienes les deben.

El hecho ha dejado a cientos de afectados, como compradores, arrendadores y empleados (cerca de 600).

Según las primeras estimaciones que tienen fuentes enteradas del proceso, las compañías tienen deudas por más de 100.000 millones de pesos.

Por tanto, la Superintendencia de Sociedades ya está secuestrando los bienes para hacer una valoración completa de los activos.

María Camila Parra narró en La W que compró un colchón el 2 de enero de este año en el local ubicado en la avenida de las Américas, por un valor de $ 4′600.000 y le dijeron que lo entregarían en 20 días, pero esto no pasó.

“Al principio contestaban y después no respondieron. Una vez pasó esto me dirigí al punto físico donde compré y me di cuenta de que estaba cerrado”, afirmó y agregó que hizo un recorrido por varios puntos y se dio cuenta que todos estaban cerrados.

Pero afirmó que esto no es lo más grave. “Lo más grave es que la plataforma de ventas está habilitada todavía en la página web. Ahí claramente hay un riesgo de pérdida del consumidor”, sentenció.

Por su parte, Nery Sáchica explicó que el 27 de enero de este año compró un colchón por $ 2′600.000 y le dijeron que se lo entregarían en 30 días.

“Pasaron los 30 días y llamé y no me dieron respuesta. Llamé a la asesora y me dijeron que la habían liquidado y que fuera al local, pero ya habían cerrado. Queremos una respuesta de las autoridades”, aseguró.

Pero, además, se conoció que aunque la empresa entró a liquidación el 26 de febrero, hasta el 25 de febrero estuvieron vendiendo colchones.

Por el lado de los extrabajadores, Camilo Rodríguez afirmó que trabajó con ellos como auditor de inventarios el año pasado y le quedaron debiendo su liquidación.

“Me di cuenta de que a los empleados les deben sueldos y su liquidación desde pandemia; tenían la cuenta de Davivienda embargada y le pedían a los clientes pagar por Efecty o en otra cuenta; les hacían la facturación a los clientes de contratos de arrendamiento y nómina por la razón social dream test y llevaban inventario y dinero por casa y confort”, aseveró Rodríguez.

De este modo, afirmó que deben pagos de arriendos de locales por 6 meses o más.

Asimismo, dijo que los directivos querían que los pagos de cesantías los intercambiaran por colchones.

La W buscó a Manuel Bronstein, quien era el gerente de estas empresas y nunca nos contestó.

