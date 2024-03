Gobierno planteó una primera línea mixta del metro de Bogotá

En la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Transporte, William Camargo, se refirieron a los resultados de la comparación entre cuatro alternativas de la primera línea del metro de Bogotá, realizada como proyecto piloto para la aplicación de una metodología para el desarrollo de los proyectos férreos de carga y de pasajeros en Colombia, definida en el marco de la asesoría contratada con la Sociedad Colombiana de Ingenieros.

Según lo expuesto, la aplicación de la metodología beneficio-costo realizada por la Sociedad Colombiana de Ingenieros permite indicar que soterrar el tramo en el borde oriental de la Carrera 13 representa mayores beneficios para los bogotanos, en términos de tiempos de viaje, emisiones contaminantes, siniestralidad, desarrollos inmobiliarios e impacto urbanístico.

Además, el análisis de los resultados evidencia que, de haber continuado con la primera línea del Metro de Bogotá subterránea hasta la calle 127, los ahorros en tiempos de viaje totalizarían para los próximos 30 años un ahorro de $11,2 billones, mientras que la alternativa elevada solo permite ahorros por $3,9 billones.

“El proyecto del metro subterráneo hasta la calle 127 no va . No podemos insistir en él lamentablemente, pero lo borraron siendo el mejor tal cual se ha definido de acuerdo con las evaluaciones, se le dijo una mentira a la ciudad, no es el mejor, la ciudad optó por otros caminos y poniendo de manera engañosa y hoy no se puede recuperar. Solo se podría recuperar por pedazos, siguiendo el proyecto ideado en las administraciones posteriores, es decir, aceptando una parte de metro elevado recortando las distancias hasta la Calle 72, este estaba planteado hasta la calle 127″, dijo el mandatario.

Así las cosas, el Gobierno invitó a la Alcaldía de Carlos Fernando Galán a dialogar sobre esta propuesta para Bogotá, recordando que los cambios en el diseño no impactan el proceso constructivo en curso, que actualmente se concentra en el borde occidental, entre la Caracas y el patio taller de Bosa.