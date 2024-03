¿Quién es Luz Adriana Camargo, la nueva fiscal general de la Nación?

Este martes 12 de marzo la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió mayoritariamente a Luz Adriana Camargo Garzón como la nueva fiscal general de la Nación con 18 votos. De esta manera, reemplazará a Francisco Barbosa en la dirección del ente acusador.

Esta elección se dio luego de jornadas de protestas en diferentes ciudades del país, principalmente en Bogotá, ante el llamado del Gobierno Nacional a la movilización.

Cabe mencionar que Amelia Pérez renunció a la terna este 12 de marzo minutos antes de iniciar la votación.

¿Quién es Luz Adriana Camargo Garzón?

Fue magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia como parte de la Sala de Casación Penal, siendo también exfiscal delegada y auxiliar ante esta misma corporación. De igual manera, se desempeñó en el campo de la dirección de investigaciones por delitos comunes como fiscal delegada ante los jueces penales de circuito.

En la Fiscalía general de la Nación se ocupó, asimismo, de la Dirección Seccional, Administrativa y Financiera y también de la Sección de Instrucción Criminal en la capital del país.

Fue perita en litigios internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asumiendo destacados casos como el de Herminio Deras García y familia vs. Honduras; Santiago Leguizamón y familia vs. Paraguay; y Digna Ochoa Plácido y familia vs. Paraguay.

Cuenta también con experiencia como consultora en proyectos asociados a estándares de investigación, formas de impunidad, acceso a la justicia y fortalecimiento de mecanismos democráticos en Consucol, Corporación Justicia y Democracia y Forjando Futuros, en asocio con Indepaz, Intereclecial de Justicia y Paz, Comisión Colombiana de Juristas y Programa Somos Defensores y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Se encargó de la dirección de investigaciones relacionadas con fenómenos de macrocriminalidad, corrupción y lavado de activos en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG-ONU y la Corte Suprema de Justicia.

Al comienzo de su carrera en la Rama Judicial asumió como Juez 106 de Instrucción Criminal y oficial mayor del Juzgado 19 Superior de Bogotá.