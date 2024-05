Organizadores del evento en donde reapareció ‘Iván Márquez’ dieron detalles del foro

Después de la polémica por la reaparición en video de ‘Iván Márquez’, jefe de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc, La W conversó con el diputado Luis Carlos Álvarez, de la Asamblea del Vichada, uno de los organizadores del evento en el que se dio a conocer la intervención del jefe guerrillero en la que habló por cerca de 17 minutos.

Al evento asistieron representantes del Gobierno Nacional, firmantes de paz y congresistas de la República.

“Como vi que la Segunda Marquetalia y el Gobierno van a hacer diálogos, nos quisimos adelantar porque queremos ser territorio de paz. Hablamos e hicimos el foro, se abrió un correo y la invitación se abrió a la institucionalidad y a los cabildos”, relató Álvarez.

Además, aseguró que “para nadie es un secreto que tenemos presencia de las disidencias de las Farc, aquí vino todo el mundo incluyendo RTVC”.

Sobre el video de ‘Iván Márquez’, Álvarez aseguró que lo recibieron por correo electrónico: “Vimos un pedazo y lo (reproducimos), no tuvimos inconveniente pero no pensé que fuera largo. Eso fue lo que pasó”.

“El video llegó listo para reproducir, dijimos: ‘Pongámoslo’. Aquí estuvo el alcalde que fue firmante de paz, estuvieron exguerrilleros. Del Gobierno vino un delegado de apellido Zuleta, vino la Gloria Flórez, del Pacto Histórico y el senador Vega. Era un evento conjunto”.

Sobre el discurso de 17 minutos de ‘Iván Márquez’, el diputado aseguró: “Yo estaba incómodo, pero el hombre no habló de guerra sino de paz. No estoy de acuerdo con la Asamblea Constituyente, de pronto (sí con) un proceso, pero me parece que lo que dijo (’Iván Márquez’) fue enfocado más hacia la paz”.

Entre tanto, otro de los organizadores, el líder social y expersonero Rosendo Rey añadió que “efectivamente, es ‘Iván Márquez’ el que habla así”.

“Nosotros partimos de esa base: llega al correo el video, lo abrimos y lo evaluamos. La naturaleza del video son las manifestaciones de voluntad de iniciar diálogos, de sentarse con el Gobierno a dialogar sobre un proceso de paz. Consideramos que el video habla de paz y estamos en un foro de paz, así que consideramos que era justo rodarlo y así lo hicimos”, dijo Rey.

La intervención de ‘Iván Márquez’ puede verse a continuación a partir del minuto 2:02:44:

Reapareció ‘Iván Márquez’, ¿qué dijo?

En la tarde de este sábado 11 de mayo se conoció un video de alias ‘Iván Márquez’ en el que asegura que la Segunda Marquetalia “se la juega por una Asamblea Nacional Constituyente fruto de un proceso constituyente territorial”.

Cabe recordar que, meses atrás, se había rumorado que ‘Iván Márquez’ habría fallecido. Sin embargo, el general William René Salamanca, director de la Policía Nacional, aseguró en su momento que se tenía información de que ‘Iván Márquez’ estaría en Colombia y no en Venezuela, como se especulaba.

Ahora, en el video que ha sido dado a conocer, ‘Iván Márquez’ explicó por qué la Segunda Marquetalia apoya la idea de una constituyente que se planteó por parte del presidente Gustavo Petro.

Estas fueron las palabras de ‘Iván Márquez’ durante el Foro Binacional de Paz en Puerto Carreño (Vichada), donde fue proyectado el video:

“Soplan vientos constituyentes, despertando la esperanza de las multitudes. Nadie debe quedarse con los brazos cruzados, vamos a rescatar la majestad del constituyente primario que es el pueblo, su voluntad debe ser acatada por todas las instituciones del Estado. Jamás debe olvidarse que el soberano es el pueblo y los derechos del pueblo prevalecen sobre la ambición de riquezas de las oligarquías y las transnacionales”.

En ese sentido, ‘Iván Márquez’ fue enfático en decir que “los poderes constituidos le deben subordinación y obediencia al pueblo”. Por eso, indicó que es necesario “encontrar un mecanismo democrático para que a la Asamblea Nacional Constituyente lleguen los voceros de los sectores sociales y políticos y no por el dinero de la mafia de la cocaína”.

“Queremos pedirle al Gobierno Nacional que haga hasta lo imposible por garantizar la presencia de constituyentes de la periferia para que se les escuche (…) la Segunda Marquetalia se la juega por una Asamblea Nacional Constituyente fruto de un proceso constituyente territorial”, agregó ‘Iván Márquez’ en el video.