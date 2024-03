Amelia Pérez renunció a la terna para fiscal general de la Nación

W Radio confirmó que Amelia Pérez presentó su renuncia a la terna para fiscal general de la Nación.

Pérez llegó en la mañana de este martes, 12 de marzo, a la Corte Suprema de Justicia en donde presentó la renuncia.

A través de una carta de dos hojas, dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, Amelia Pérez expresó las razones por las que decidió retirarse de la terna.

“La decisión tomada obedece al surgimiento e interferencia de factores extraños a una tranquila y pacífica lección, los cuales han sido atravesados por episodios perturbadores, como, por ejemplo, el cuestionamiento a opiniones ajenas a la suscrita difundidas en las llamadas redes sociales, pero que, absurdamente, han sido a mí atribuidas sin fundamento alguno en una anormal postura de querer aplicar el inexistente “delito de opinión””, dice la carta.

Agregó que los “inéditos episodios” han tocado “la dignidad, injustamente ultrajada por circunstancias completamente ajenas”.

Y afirmó que, al parecer, tanto ella como su entorno familiar, asisten a “una revictimización que parece no tener fin”.

Otra de las razones, asegura, se debe a la “imperativa necesidad y obligación de dejar a salvo de todo riesgo y peligro a lo más preciado”, refiriéndose a sus hijos, su “compañero permanente de vida” y su familia en general.

Agradeció a quienes le expresaron su apoyo en algún momento ante la posibilidad de que “uno de los suyos llegará a dirigir la Fiscalía” y ofreció “sinceras disculpas por no haber tenido la oportunidad de contribuirles y retribuirles”.

También envió un mensaje de agradecimiento a los 23 magistrados de que integran la corporación y, especialmente, a quienes le brindaron su apoyo.

Esta es la carta de renuncia

Foto: Carta de renuncia Amelia Pérez Ampliar

Carta de renuncia Ampliar

¿Es posible elegir fiscal general de la Nación tras renuncia de una de las ternadas?

La W consultó con expertos, abogados y exmagistrados sobre el futuro de la elección de la nueva fiscal y si se debe pedir una nueva terna al presidente Gustavo Petro para evitar que la elección quede viciada.

El abogado Kenneth Burbano considera que con lo avanzado que está el proceso de la elección a fiscal general de la Nación, la Corte Suprema de Justicia debería elegir entre las dos candidatas que quedan, Luz Adriana Camargo y Ángela María Buitrago.

“Uno entendería que la lógica indica que la terna es de tres y por lo tanto habría que configurarla, pero por lo avanzado que está el proceso la Corte podría hacer la elección con los candidatos que están”, añadió.

Por su parte, el jurista Ramiro Bejarano, aseguró que no cree que Pérez, con su decisión, quisiera entorpecer la elección, “yo descarto que su motivación sea que quiera impedir la elección (...) obviamente esto le generará un tropiezo a esto ojalá no se traduzca en que hoy no se elija fiscal”.

El exmagistrado Alfredo Gómez concuerda con la posición de Burbano y señala que “desde luego la decisión la adoptará la sala plena de la Corte Suprema, pero pensaría que puede elegir con los dos nombres que existen en este momento”.

Así mismo, el exmagistrado Edgardo Villamil, explicó en La W que tras la renuncia de uno de los candidatos la terna queda incompleta, por lo que ahora se debe esperar que la Corte tome la decisión de aceptar o no la renuncia de Pérez.