¿Es posible elegir fiscal general de la Nación tras renuncia de una de las ternadas?

Luego de la renuncia de Amelia Pérez a la terna para fiscal general de la Nación, La W consultó con expertos, abogados y exmagistrados sobre el futuro de la elección de la nueva fiscal y si se debe pedir una nueva terna al presidente Gustavo Petro para evitar que la elección quede viciada.

Pérez llegó en la mañana de este martes, 12 de marzo, a la Corte Suprema de Justicia en donde presentó la renuncia. A través de una carta, Amelia Pérez expresó las razones por las que decidió retirarse de la terna.

“La decisión tomada obedece al surgimiento e interferencia de factores extraños a una tranquila y pacífica lección, los cuales han sido atravesados por episodios perturbes, como, por ejemplo, el cuestionamiento a opiniones ajenas a la suscrita difundidas en las llamadas redes sociales, pero que, absurdamente, han sido a mí atribuidas sin fundamento alguno en una anormal postura de querer aplicar el inexistente “delito de opinión”, dice la carta.

El abogado Kenneth Burbano considera que con lo avanzado que está el proceso de la elección a fiscal general de la Nación, la Corte Suprema de Justicia debería elegir entre las dos candidatas que quedan, Luz Adriana Camargo y Ángela María Buitrago.

“Uno entendería que la lógica indica que la terna es de tres y por lo tanto habría que configurarla, pero por lo avanzado que está el proceso la Corte podría hacer la elección con los candidatos que están”, añadió.

Por su parte, el jurista Ramiro Bejarano, aseguró que no cree que Pérez, con su decisión, quisiera entorpecer la elección, “yo descarto que su motivación sea que quiera impedir la elección (...) obviamente esto le generará un tropiezo a esto ojalá no se traduzca en que hoy no se elija fiscal”.

El exmagistrado Alfredo Gómez concuerda con la posición de Burbano y señala que “desde luego la decisión la adoptará la sala plena de la Corte Suprema, pero pensaría que puede elegir con los dos nombres que existen en este momento”.

Así mismo, el exmagistrado Edgardo Villamil, explicó en La W que tras la renuncia de uno de los candidatos la terna queda incompleta, por lo que ahora se debe esperar que la Corte tome la decisión de aceptar o no la renuncia de Pérez.

El abogado penalista Camilo Burbano explicó que a través de un análisis constitucional “yo creo que la Corte no puede elegir porque no hay tres aspirantes. Se debe recomponer la terna y el presidente debe volver a enviar una terna con una nueva candidata y ahí la Corte podrá elegir (...) Esto puede atrasar por meses la elección”.

Miguel González, experto penalista, dijo que “la Corte no puede elegir, debe constituirse una terna como establece la norma con tres personas, pero como eso no se cumple hay que devolverla para que el presidente determine que otra persona incluirá y con base en eso tomar una decisión definitiva”.

Por último, desde la perspectiva del abogado Juan José Castro “es claro que el Artículo 249 de la Constitución tiene un requisito formal y es que se pueda elegir el fiscal general de la Nación de una terna. La Corte podría tomar una mala decisión al elegir porque una demanda que se presente ante el Consejo de Estado mostrando que no se dio este requisito haría muy vulnerable la elección del próximo fiscal y eso generaría inseguridad jurídica a futuro”.