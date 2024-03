Partido Mira también votará para archivar reforma a la salud: ya son 9 de 14 votos

Congreso de la República: Foto: Daniel Garzón Herazo / NurPhoto via Getty Images / Daniel Garzon Herazo

A propósito de las críticas que recibió en las últimas horas el Partido Mira desde algunos sectores por la ausencia de la firma de la senadora Ana Paola Agudelo en la ponencia de archivo de la reforma a la salud, la colectividad emitió un pronunciamiento aclarando que sí apoyará el hundimiento del proyecto.

A través de un comunicado, Mira señaló que “sumará su apoyo para que la actual ponencia de la reforma a la salud sea archivada por la Comisión Séptima del Senado”, aunque considera que, así como la iniciativa del Gobierno no soluciona los problemas del sistema, el hundimiento tampoco les da tranquilidad.

Salud en jaque: ni reforma ni archivo ofrecen soluciones concretas.



Salud en jaque: ni reforma ni archivo ofrecen soluciones concretas.

— Partido MIRA (@PartidoMIRA) March 13, 2024

Asimismo, el partido negó estar actuando en función de obtener alguna cuota burocrática en el Ejecutivo, como sugirió el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

“El Partido Mira no tiene cuotas burocráticas en el Gobierno y no las esperamos, como ha especulado un sector interesado y como acostumbró hacerlo la política tradicional. En este y otros debates por convicción, con objetividad y valores”, agrega.

Finalmente, la senadora Agudelo indicó que no firmó el archivo porque no es ponente, pero que ha hecho un “estudio juicioso” y que mantiene reparos que no ha solucionado el Ministerio de Salud, pero que tampoco actuará por “presiones”.

“Eso es importante aclararlo porque he leído sus comentarios donde dicen ‘sí, es que la presión funciona’, pero no es por presión que actuamos, es bajo la objetividad y el estudio de la reforma. En estos momentos tengo construidas más de 70 proposiciones frente al proyecto y que lamentablemente en Cámara no fueron acogidas”, concluyó.

Bajo este panorama, ya son 9 de 14 los votos en contra de la reforma a la salud para su tercero de cuatro debates.