Senadores que firmaron ponencia de archivo de reforma a la salud piden arrancar votación

Luego de que la presidenta de la Comisión Séptima del Senado, Martha Peralta, anunciara que el debate de la reforma a la salud quedará para después de Semana Santa, los ocho senadores que presentaron la ponencia de archivo del proyecto emitieron un pronunciamiento pidiendo convocar la discusión cuanto antes.

Para los congresistas, las normas legales y constitucionales obligarían a que, con las ponencias radicadas, no se postergue la votación.

“Hacemos un llamado respetuoso para que, en cumplimiento de las normas constitucionales y legales, se convoque en el menor tiempo posible a sesión de la Comisión con el fin de anunciar y dar debate al proyecto de Reforma a la Salud presentado por el gobierno. Los senadores firmantes, consideramos urgente y necesario que los colombianos conozcan el destino de la iniciativa en la Comisión Séptima”, aseguran los firmantes.

En consecuencia, los ponentes anticipan que no van a cambiar de opinión, pues el Gobierno buscaría dejar el debate para abril, en un intento por darle oxígeno a la iniciativa e intentar convencerlos de apoyar una propuesta alternativa.

“No retiraremos las firmas de la ponencia negativa, no cambiaremos nuestro voto en contra de una reforma que es inconveniente y le falta claridad respecto de los recursos, es insostenible, de igual manera no apoyaremos una reforma alternativa a la salud y si esperamos que se convoque a sesión ordinaria para dar la discusión del proyecto y proceder con la votación”, concluyen.

Los ocho firmantes son: Lorena Ríos, de Colombia Justa Libres; Nadia Blel y José Alfredo Marín, del Partido Conservador; Honorio Henríquez y Alirio Barrera, del Centro Democrático; Norma Hurtado, del Partido de La U; Berenice Bedoya, de ASÍ, y Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal.

Frente a la solicitud, aún no hay respuesta de la senadora Martha Peralta, presidenta de la Comisión.