Comunidad denuncia que colegio en Sucre se puede caer por problema de infraestructura

En Corozal, Sucre, en el corregimiento de las Llanadas, hay un colegio que está en pésimas condiciones. Se trata del Colegio Técnico Agropecuario Guillermo Patrón, que en sus paredes tiene grietas profundas, baños oxidados y vidrios rotos que ponen en peligro la integridad de sus más de 350 alumnos y profesores dentro del plantel educativo.

Luis González Curi ha sido el rector del colegio por más de 10 años y la comunidad denuncia que durante este lapso no ha hecho mucho y una muestra de ello son las condiciones en las que se encuentra la institución.

“El año pasado estuvimos denunciando ante la Contraloría General el tema de la malversación de bienes. Dicha auditoría salió en completo orden a sabiendas que en Sucre la corrupción es el diario vivir de cada día, ¿cómo es posible que se va a calificar con visto bueno? Son 10 años que han pasado y la infraestructura, como pueden ver en las imágenes, las paredes se están cayendo, están las grietas, los baños, los pisos no sirven”, señaló César Lastre, líder de la comunidad en el corregimiento de las Llanadas ante los micrófonos de La W.

También estuvo el secretario de Educación de Sucre, Luis Manuel Ortega, y señaló que la complicación de infraestructura no solo lo presenta el colegio Guillermo Patrón, sino que se extiende en todo el departamento.

“El problema de infraestructura no es solamente de la institución, se hace extensivo a todo el departamento de Sucre. Es una situación que la tenemos recurrente y estamos reestructurando plan departamental de desarrollo. En esa medida hemos tenido mesas en todo el departamento. Tenemos 3 problemas recurrentes: infraestructura, falta de personal docente e inmobiliarios. En verdad tenemos un problema”, dijo.

Entre líderes de la comunidad y padres de familia le hicieron llegar al rector un derecho de petición exigiendo cifras sobre las inversiones que se han hecho al colegio. Sin embargo, Curi nunca respondió ni envió los documentos solicitados.

“El rector no se ha pronunciado desde el año pasado que le hemos estado haciendo solicitudes con una serie de documentación y con ese discurso barato que él maneja, sus gestiones son nulas. Dice el secretario que el consejo directivo es el que dispone como se maneja el presupuesto, para que sepa, el consejo directivo desde el ingreso del rector más bien no funciona. No podemos hablar de un consejo que no existe porque son documentos y cifras que le estamos pidiendo al rector desde hace mucho tiempo y no nos ha respondido”, señaló Lastre.

La W pudo conocer las cifras que ha recibido el colegio en materia de presupuesto, y aunque no son muy altas, con las condiciones en la que se encuentra, era evidente la urgencia en la que se debía invertir en infraestructura.

“Nosotros hemos establecido un cronograma y hemos priorizado que en los últimos días vamos a ir a la institución educativa con efecto de realizar una inspección en tiempo real de lo que está sucediendo. Es importante que se haga intervención inmediata, el colegio Guillermo Patrón es las más antigua tiene 50 años y nosotros vamos a hacer una prioridad y vamos a desarrollar un proyecto para efectos de radicarlo en el Fondo de Fomento e Institución Educativa para hacer una intervención estructural porque las fallas que estás presentando no son con paños de agua tibia”, comentó el secretario.

La W buscó al rector Luis González Curi, pero señaló que no iba a estar en entrevista por miedo a represalias o amenazas que pueda realizar la comunidad.

