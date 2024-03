Comunidad en Chía denuncia deterioro en calidad del agua: llega amarilla y turbia

Han pasado los días y la calidad del agua en el municipio de Chía va de mal en peor. La comunidad denuncia que el agua es imbebible, sale con barro y amarilla. De hecho, esto no es nuevo, el año pasado el juzgado administrativo de Cundinamarca admitió una acción popular en la que señalan que el agua es impotable y le dio una orden a la empresa de Servicios Públicos de Chía y otras entidades para hacerse cargo.

“¿Qué hago? ¿A dónde podemos ir? Esas son las preguntas que yo me hago. Es imposible que esto nos este pasando en un país en donde hay tantas fuentes. Hoy me levanté y el agua sigue igual, amarilla, no podemos lavar la ropa, no podemos hacer nada”, dijo Doris Torres, habitante de la vereda Bojacá en Chía y afectada por el suministro de agua.

También estuvo ante los micrófonos de La W el alcalde de Chía, Leonardo Donoso, quien asegura que la responsabilidad de que el agua no esté llegando en las condiciones adecuadas es de la Empresa de Acueducto de Bogotá.

“La empresa de Servicios Públicos de Chía, comercializa el agua más no la potabiliza, nosotros le compramos agua en bloque al Acueducto de Bogotá. Esto inició desde el 2020 y tenemos mucha preocupación y yo hago un llamado hoy al acueducto de manera urgente, a la Superintendencia de Servicios Públicos, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría. Ellos dicen que el agua no tiene ningún problema para consumir pero hay un tema básico, el color preocupa, la ropa se está dañando”, señaló el alcalde.

El pasado 06 de marzo, la empresa de Servicios Públicos de Chía emitió un comunicado en el que dice que " el equipo operativo continúa realizando el monitoreo constante de esta situación y garantiza la potabilidad del agua suministrada (...) agradecemos tomar las medidas pertinentes y abstenerse de realizar el lavado de ropa blanca”. Pese a que la empresa señala que el agua es potable los vecinos de la zona no se arriesgan a tomar o cocinar con ella.

“Es imposible beber esta agua. No solo sale amarilla, sino que tiene una textura rara, es babosa y definitivamente no se puede hacer nada”, señaló la señora Torres.

Pese a que muchas personas señalan que la Alcaldía de Chía, en cabeza de Donoso, no ha respondido, ni ha hecho presión, él afirma que “el que ha estado aquí dando vueltas y no ha dado una respuesta clara y contundente ha sido el acueducto”.

“¿Qué pasaría si yo como alcalde doy la orden de no pagar el recibo de agua? ahí sí me cae la Procuraduría, la Fiscalía, todos hemos venido reclamando a gritos. Aquí está de por medio la salud y la vida de los habitantes de Chía, en Cajica, en Tocancipá, Sopó. Yo sí quisiera que el gerente del Acueducto diera una respuesta”.

Hasta el momento La W no ha tenido respuesta por parte de la empresa de Acueducto de Bogotá.