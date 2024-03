“Niños mueren esperando” mientras se construye corredor marítimo a Gaza, dice Egipto

El ministro de Exteriores de Egipto, Sameh Shukri, criticó este jueves 14 de marzo la iniciativa de crear un corredor marítimo desde Chipre para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, un proyecto que tardará unos dos meses en completarse mientras “los niños se mueren esperando” a que llegue la asistencia.

“Respecto al puerto marítimo, tenemos que tener en cuenta que se tardarán casi dos meses para construirlo y, durante ese periodo, dejaremos a los niños que mueran a la espera”, dijo Shukri en una rueda de prensa desde Egipto junto a su homólogo español, José Manuel Albares.

“Tenemos que tomarnos las cosas de forma realista, porque la vida de los civiles está en peligro”, espetó el jefe de la diplomacia de Egipto, el principal país que ha suministrado ayuda humanitaria a los gazatíes a través del paso terrestre de Rafah, el único no controlado por Israel y que conecta Gaza con la península del Sinaí.

La iniciativa de crear un corredor marítimo desde Chipre incluye la construcción de un puerto flotante en la costa de Gaza -que no estará operativo hasta dentro de varias semanas-, algo que varias ONG han denunciado que no es la solución, porque “las familias gazatíes no pueden esperar”.

Según las organizaciones civiles, ese corredor o cualquier otra iniciativa no aliviará la catastrófica situación humanitaria en Gaza a menos que vaya acompañado de un alto el fuego inmediato.