La arbolada más costosa del mundo: Herman Martínez por programa Siembra+ en Barranquilla

Durante la administración de Jaime Pumarejo, exalcalde de Barranquilla, se anunció que se sembrarían 250 mil árboles en la ciudad durante los cuatro años de su gobierno. En agosto de 2021 se conoció la aprobación de 1 billón de pesos para un ambicioso proyecto de sembrar árboles, arreglar jardines con su respectivo mantenimiento por 20 años.

Sin embargo, finalizada la administración de Pumarejo y con el contrato vigente en manos de la empresa Siembra+, no se ha logrado cumplir con la meta de 250 mil árboles en cuatro años, pues apenas y de acuerdo con respuesta enviada a Sigue La W solo se han sembrado entre 2021 y 2023 un total de 22.850 árboles con una inversión se al menos $134.000 millones.

Herman Martínez, exdirector del Jardín Botánico de Bogotá, en diálogo con Sigue La W, advirtió que no se ha cumplido con la meta, que no ha habido una respuesta clara de cuánto se ha invertido y de qué manera se está haciendo, que supuestamente no se tiene un cronograma establecido y que se han gastado más de $200.000 millones.

“Yo con ellos he venido revisando cifras y se tiene que hasta se han entregado del billón de pesos que aprobó el Concejo mediante acuerdo 005 de 2021 $204.000 millones. Esa plata está para sembrar 250.000 árboles”, indicó Martínez.

Advirtió que, si lo hubieran hecho, como se anunció en su momento, cada árbol sembrado habría salido a $816.000 pesos, teniendo en cuenta el rubro hasta ahora invertido, calificándolo de costoso.

“Se han sembrado 22.850 árboles. Es muy importante que la Contraloría nos ayude en esto a aclarar porque si solamente hay esos árboles, a mí me da la cuenta que cada uno ha salido a ocho millones 900.000 pesos su siembra”, señaló Martínez.

De otra parte, dijo que los árboles se han sembrado junto a otros que ya estaban y que por tal motivo se observa un panorama más abundante en cuanto a zonas verdes en la capital del Atlántico.

Aseguro que ha enviado derechos de petición a la Alcaldía para saber de qué manera se están invirtiendo los recursos por valor de un billón de pesos, pero que no ha obtenido respuesta. Que la empresa Siembra+ lo remite a la Secretaría de Planeación, hasta el punto de interponer una tutela que tampoco han cumplido.

Martínez sostuvo que en las zonas turísticas se han concentrado el mayor número de árboles sembrados en comparación con otras zonas de la ciudad y que han combinado jardinería con arbolado.

“Sería la arbolada más costosa del mundo”, puntualizó el exdirector del jardín botánico de Bogotá y experto en el tema, al referirse a la inversión de un billón de pesos que no se ha justificado claramente por parte de la alcaldía de Barranquilla.