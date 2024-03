Alcaldía no nos contactó: orquesta ‘La Bacanísima’ por evento en Colegio ‘Gentil Duarte’

Continúa la polémica por cuenta de un video en donde se realiza una invitación a los habitantes de San Vicente del Caguán para que asistan el próximo 12 y 13 de abril a actividades de inauguración del Colegio Internado Agropecuario ‘Gentil Duarte’, sobre la vereda El Triunfo, sector el diamante.

En W Fin de Semana, Jaime Gómez cantante de la orquesta ‘ La Bacanísima ’ , una de las agrupaciones invitadas al controversial evento, dio detalles sobre esta invitación al colegio que lleva el nombre de alias ‘Gentil Duarte’, fue cabecilla de las disidencias de las Farc y fue asesinado en Venezuela.

“Me llama la comunidad como dos veces, no recuerdo quién exactamente, me entran muchas llamadas (…) me cotizan dos personas creo que, de la junta de Acción Comunal, luego a través de un ingeniero de sonido. Me preguntan si iba a ir al bazar para recoger fondos, pedimos el 50%, pero no sabemos si realmente estamos confirmados para esa fecha, así es el método de contratación”, explicó.

Señaló que se trata de una contratación privada y que desde la Alcaldía no se han comunicado con él para este evento.

El artista aseguró que desconoce quién lo contactó para que se presentara junto a su orquesta en el evento. Además, dijo que cuando alguien lo llama para un show él no pregunta de quién se trata ni investiga al cliente.

